Огненное наказание в мае 2022

Эксперт китайской метафизики Султанбекова Шели рассказала, чего опасаться в этом мае.

Огненное наказание в Ба Цзы – это определенное сочетание энергий, которое способно провоцировать разного рода проблематику, связанную с излишним усилением энергии огня. Несбалансированность элемента грозит пожарами, взрывами, возгораниями, авариями и кровопролитиями, а на физиологическом уровне - скачками давления, инсультами, инфарктами, различного рода воспалениями, обострением проблем с психикой, зрением, зубами, аллергическими проявлениями. На психологическом уровне это почти всегда излишняя эмоциональность, нервные срывы и повышенная скандальность.

Земная ветвь мая иньский огонь Сы образует с земной ветвью года – Янским Деревом Инь полукомбинацию этого аспекта. Конечно, она не так опасна, как полная комбинация. Но время от времени полукомбинация грозит становиться полной. А это уже серьезная опасность, от которой желательно поостеречься.

И прежде всего тем, в чьих личных раскладах присутствует знак Обезьяны.

Для большинства этих людей, к сожалению, аспект наказания огня в мае сложится на целый месяц. И это не только люди, родившиеся в год Обезьяны или месяц Обезьяны (в августе, после 4-8 числа). Земная ветвь Шэнь, замыкающая комбинацию аспекта, может присутствовать в дне или часе рождения человека. Такие люди в первую очередь могут пострадать от различного рода воспалений и воспламенений. Как реальных, так и виртуальных.

Как же обезопасить себя и нивелировать аспект до меньших проявлений?

Старайтесь изо всех сил сохранять трезвую голову и хладнокровие. Это очень важно. Избегайте поспешности и опрометчивых действий на первичных реакциях.

Держитесь подальше от мест боевых действий и соблюдайте осторожность с взрывчатыми и легковоспламеняющимися веществами. Избегайте перегрева организма. Для балансирования энергии огня пейте больше воды, чаще принимайте душ, пользуйтесь увлажнителями воздуха.

Важно заметить, что энергия Шэнь или энергия Обезьяны в мае время от времени будет влиять на всех или на очень многих. В дни и часы Обезьяны. Поэтому все вышеперечисленные рекомендации касаются практически каждого. Как минимум, в дни 7, 19 и 31 мая, а также на период двухчасовки Обезьяны каждого дня месяца. Дни Обезьяны и промежутки времени с 15.00 до 17.00 каждого дня (с учетом временной поправки на место вашего проживания) будут опасны проявлениями наказания огня для всех. Конечно же, в разной степени, в зависимости от многих факторов. Поэтому в профилактических целях не планируйте сложных операций и важных мероприятий на это время, сбавляйте скорости и старайтесь не выяснять отношений.

От выражения повышенных эмоций стоит особенно предостеречь родившихся в годы, оканчивающиеся на 7 и 9. Некоторые из них будут явно склонны к несдержанности в словах и поступках.

К сожалению, весьма проблематично указать здесь временную поправку на час Обезьяны для всех местностей. Поэтому для профилактики и большей безопасности прибавьте по часу в каждую сторону от начала и конца двухчасовки. Бережёного, как говорится, Бог бережёт.