Самые успешные знаки китайского гороскопа

Восточный гороскоп основан на влиянии года рождения на судьбу человека.

Каждый год символизирует свое животное, качества которого влияют на судьбу человека, рожденного под этим знаком. Какие же знаки считаются самыми успешными?

Дракон, Обезьяна и Лошадь

Если считать, что успех – это долгая и кропотливая работа, в том числе и над самим собой, то мы можем считать Дракона, Обезьяну и Лошадь очень успешными людьми. К сожалению, это они понимают в середине или даже ближе к концу жизни, начало их пути может быть достаточно сложным, но они упорно идут к поставленным целям и, зачастую, добиваются высоких постов и влиятельных позиций. На пути к успеху Дракон может опереться на свою способность к аналитике, желанию изменять мир и отличное умение разбираться в людях. Обезьяна умна, находчива и у нее всегда найдется несколько способов выхода из любой, даже самой сложной ситуации. Лошадь же весело и непринужденно может раздобыть любую важную и нужную информацию и главное – правильно ей воспользоваться.

Представителям этих знаков важно не впадать в отчаяние, когда что-то не получается, а продолжать движение вперед. Их путь – это путь взлетов и падений, но после прохождения испытаний наступит пора «почивать на лаврах».

Кролик, Змея и Бык

А вот следующая троица из тех, кто добивается вершин легко и непринужденно, с улыбкой на лице. Речь идет о людях, рожденных в год Кролика (Кота), Змеи и Быка. Представители этих трех знаков не боятся рисковать, пробовать, создавать амбициозные проекты. Там, где другие опасаются и размышляют, они уже действуют. Коту помогают его врожденная способность к ведению переговоров, оптимизм и любовь к людям. Ему верят и доверяют, с ним хотят вести дела. Змее в движении к успеху помогает ее мудрость, ответственность, ее решения взвешенные и стратегически правильные. Бык же слишком силен и устойчив – и люди, и деньги к нему буквально тянутся, чувствуя покровителя.

Если кто-то из этой троицы захочет открыть свое дело – он справится с этим легко и непринужденно. Окружающим будет казаться, что все произошло само собой, он или оказался в нужном месте в нужное время, или ему просто повезло.