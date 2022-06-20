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Самые успешные знаки китайского гороскопа

20 июня 2022Восточный гороскопДиана Сабитова

Восточный гороскоп основан на влиянии года рождения на судьбу человека.

Самые успешные знаки китайского гороскопа
Фото: news.myseldon.com

Каждый год символизирует свое животное, качества которого влияют на судьбу человека, рожденного под этим знаком. Какие же знаки считаются самыми успешными?

Дракон, Обезьяна и Лошадь

Если считать, что успех – это долгая и кропотливая работа, в том числе и над самим собой, то мы можем считать Дракона, Обезьяну и Лошадь очень успешными людьми. К сожалению, это они понимают в середине или даже ближе к концу жизни, начало их пути может быть достаточно сложным, но они упорно идут к поставленным целям и, зачастую, добиваются высоких постов и влиятельных позиций. На пути к успеху Дракон может опереться на свою способность к аналитике, желанию изменять мир и отличное умение разбираться в людях. Обезьяна умна, находчива и у нее всегда найдется несколько способов выхода из любой, даже самой сложной ситуации. Лошадь же весело и непринужденно может раздобыть любую важную и нужную информацию и главное – правильно ей воспользоваться.

Представителям этих знаков важно не впадать в отчаяние, когда что-то не получается, а продолжать движение вперед. Их путь – это путь взлетов и падений, но после прохождения испытаний наступит пора «почивать на лаврах».

Кролик, Змея и Бык

А вот следующая троица из тех, кто добивается вершин легко и непринужденно, с улыбкой на лице. Речь идет о людях, рожденных в год Кролика (Кота), Змеи и Быка. Представители этих трех знаков не боятся рисковать, пробовать, создавать амбициозные проекты. Там, где другие опасаются и размышляют, они уже действуют. Коту помогают его врожденная способность к ведению переговоров, оптимизм и любовь к людям. Ему верят и доверяют, с ним хотят вести дела. Змее в движении к успеху помогает ее мудрость, ответственность, ее решения взвешенные и стратегически правильные. Бык же слишком силен и устойчив – и люди, и деньги к нему буквально тянутся, чувствуя покровителя.

Если кто-то из этой троицы захочет открыть свое дело – он справится с этим легко и непринужденно. Окружающим будет казаться, что все произошло само собой, он или оказался в нужном месте в нужное время, или ему просто повезло.

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