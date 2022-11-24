Энергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 1

С точки зрения кардинальной перестройки энергии время наступления года Черного или Водного Кролика (Кота) – в ночь с 3 на 4 февраля 2023 года.

Именно этот момент, имеющий отсыл к Тысячелетнему солнечному календарю, считается отправной точкой смены основных энергий года. Именно он имеет первостепенное значение для таких китайских практик как Ба Цзы и Фэн-шуй.

Но в грядущем феврале все еще будут отчетливо звучать отголоски уходящего года Тигра.

Окончательно Тигр передаст бразды правления новому Князю года после 6 марта. С этого момента энергетические перемены ощутят даже самые бесчувственные.

Сами китайцы традиционно празднуют новый год по Лунному календарю, в полночь второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. В этом году этот день выпадает на 22 января 2023 года.

Самые первые впечатления от новых энергий мы получим существенно раньше – уже после 5 января 2023 года, с наступлением месяца Гуй Чоу. Дело в том, что небесный ствол января идентичен стволу наступающего года Гуй Мао, и энергия Гуй в январе проявит себя в полной мере. В это время уже можно потихоньку присматриваться и прислушиваться к назревающим энергетическим переменам.

Особо чувствительные почувствуют веяния нового времени, начиная с 22 декабря 2022 года. Это еще один энергетически поворотный момент, когда нисходящая волна энергии Инь меняется на восходящую волну энергии Ян, время смены годового расклада китайской прогностической системы Ци Мень Дун Цзя.

Таким образом энергоперестройка нашей среды будет идти постепенно, шаг за шагом меняя нашу действительность и погружая нас в новые жизненные обстоятельства.

Основные энергетические составляющие 2023 года – Иньская Вода Гуй в небесном стволе и Иньское Дерево Мао в земной ветви года. Сразу отметим, что это определенно менее агрессивные элементы, нежели Янская Вода Жэнь и Янское Дерево Инь предшествующего года Тигра. Уровень агрессии ожидаемо должен снизиться.

Небесный ствол Гуй или вода инь – это роса, дождик с неба, странствующая тучка. Это самый иньский элемент, характеризующийся внешней скромностью, мягкостью, пластичностью и терпением. Правда, знак совсем не так прост, как может показаться, на первый взгляд. Он скрытен, неуловим, загадочен и временами может весьма удивлять, казалось бы, не свойственным ему поведением. Одним словом, очень мутный тип.

В Ци Мень Дун Цзя Гуй олицетворяет маргинала, отшельника, психолога, шпиона, пьяного, нищего, воришку, эмигранта, заговорщика. Из занятий это советчик, посредник, тайные действия, регистрация актов гражданского состояния, инспектор, полицейский, военный, убийца, а также все дела, связанные с половой жизнью, похоронами и загробным миром. Не самый веселый ряд, но именно такие персонажи со своей активностью выйдут на авансцену и своими действиями будут привлекать внимание общества.

Справедливости ради стоит заметить, что этот не веселый ряд следует понимать более широко. Похороны и кладбища, скажем, – совсем не обязательно только то, что связано со смертью людей. Это и все, что связано с каким бы то ни было уничтожением/утилизацией/демонтажом чего бы то ни было. А символическое кладбище или морг вполне могут оказаться обычным складом, хранилищем или холодильной камерой.

Но вот мигрирующих людей определенно будет много. Об этом говорят и Врата Ранения в годовой карте Ци Мень Дун Цзя, стоящие в одном доме с небесным столом года.

Как и скандального внимания к половой сфере. Собственно, тема ЛГБТ и иже с ними и не слезает с повестки дня. Но тут прямо-таки все на самом высшем уровне.

Продолжение следует