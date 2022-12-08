Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Кому ждать перемен в год Черного Кролика

8 декабря 2022Восточный гороскопШели Султанбекова

Для того чтобы узнать о влиянии энергий года на конкретного человека в китайской метафизике используют систему Четырех столпов Судьбы или Ба Цзы, которая позволяет сделать правильный анализ, учитывая всю информацию…

Кому ждать перемен в год Черного Кролика
Фото: kleo.ru

Но можно предположить, что наступающий год может оказаться более событийным для людей, рожденных в годы, оканчивающиеся на 7 и 8, для людей, в гороскопах которых представлены знаки Петуха и Собаки, а также для сентябрьских Лошадей, июльских Свиней и ноябрьских Коз (здесь стоит напомнить, что месяц по китайскому календарю начинается в разное время в период с 4 по 8 число).

Люди, рожденные в годы Петуха, находятся в столкновении с Князем года. Далеко не всегда это негатив, вполне вероятны и позитивные перемены, все зависит от нюансов личной карты. Но перемены, безусловно, ожидаются.

В любом случае люди-Петухи должны быть осторожны, их ожидает подвижный, беспокойный год и некая динамика во взаимоотношениях с друзьями и социальным кругом. Чтобы обезопасить себя от столкновения с Тай Суй им рекомендуется весь год носить с собой амулет в виде Собаки. Дело в том, что Собака находится в аспекте сочетания с Кроликом и отвлекает его от прямого столкновения с Петухом.

По теории векторного кольца Дракон является «хозяином» Кролика. Это сулит некий взлет Драконам. По той же теории Кролик является «хозяином» Петуха. Поэтому для Петухов год будет вдвойне не простой. Им следует быть внимательными к происходящим событиям, есть вероятность стать жертвой обстоятельств.

Столкновение с Кроликом также прочувствуют люди, родившиеся в месяц Петуха (в сентябре, после 4-8 числа). Их ожидают перемены в круге общения, на рабочем месте, возможны изменения в родительском доме.

Не простое время ожидает тех, в чьих гороскопах одновременно представлены знаки Петуха и Лошади. Аспект наказания металла может проявиться как проблемами со здоровьем, так и чувствительными эмоциональными перепадами, депрессивностью, разного рода неприятностями, вызванными стихией металла. Им следует весь год проявлять осторожность в обращении с колюще/режущими предметами, оружием, алкоголем. В качестве профилактики таким людям также полезно весь год носить с собой амулет в виде Собаки.

Обладателей знака Крысы в любой земной ветви личного расклада стоит предостеречь о возможном сюжете, связанном с аспектом наказания нелюбви. Чаще всего аспект выражается в проблемах, связанных с взаимоотношениями. Какие-то люди по разным причинам могут вызывать у вас выраженную неприязнь. Каким-то людям можете активно не нравиться вы. В худшем варианте аспект может проиграться какой-то агрессией по отношению к вам, оскорбительном и даже преступном поведении. Старайтесь избегать опасных для себя положений.

Рожденным в апреле (после 4-8 числа) можно посоветовать в 2023 году подлечиться. Звезда Небесный врач увеличит вероятность найти хорошего врача.

А вот Змеям, наоборот, стоит быть осторожнее с хирургическими операциями, если они не хотят, чтобы на теле остались заметные шрамы или рубцы.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 4, обретут некую силу и твердость характера, возможно, не свойственные им ранее. Хорошо использовать эту силу для того, чтобы победить в конкурентной борьбе или отстоять правое дело. Но следите за тем, чтобы бойцовский характер не перерос в бесконтрольную агрессивность и неприятную несдержанность в поведении.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиКому ждать перемен в год Черного КроликаЧто обязательно должно стоять на новогоднем столе в год кроликаЭнергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 3
Нравится 2
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Восточный гороскоп
Энергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 3
Энергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 3
Восточный гороскоп
Энергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 2
Нравится 2
Энергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 2
Народные приметы
Приметы на 9 декабря 2022 года: что нельзя делать в Юрьев день
Приметы на 9 декабря 2022 года: что нельзя делать в Юрьев день
Гороскопы
Чувства против логики — гороскоп на 9 декабря
Чувства против логики — гороскоп на 9 декабря
Гороскопы
Эмоциональная буря — любовный гороскоп на 9 декабря
Эмоциональная буря — любовный гороскоп на 9 декабря
Гороскопы
Выражаем точку зрения громко — финансовый гороскоп на 9 декабря
Выражаем точку зрения громко — финансовый гороскоп на 9 декабря
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Что обязательно должно стоять на новогоднем столе в год кролика
Что обязательно должно стоять на новогоднем столе в год кролика
Зодиак
Знаки зодиака, которые любят всю жизнь одного человека
Знаки зодиака, которые любят всю жизнь одного человека
Зодиак
Какие знаки постоянно попадают в неприятности
Какие знаки постоянно попадают в неприятности
Зодиак
Самые неряшливые знаки зодиака
Самые неряшливые знаки зодиака
[object Object][object Object]