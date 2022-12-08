Кому ждать перемен в год Черного Кролика

Для того чтобы узнать о влиянии энергий года на конкретного человека в китайской метафизике используют систему Четырех столпов Судьбы или Ба Цзы, которая позволяет сделать правильный анализ, учитывая всю информацию…

Но можно предположить, что наступающий год может оказаться более событийным для людей, рожденных в годы, оканчивающиеся на 7 и 8, для людей, в гороскопах которых представлены знаки Петуха и Собаки, а также для сентябрьских Лошадей, июльских Свиней и ноябрьских Коз (здесь стоит напомнить, что месяц по китайскому календарю начинается в разное время в период с 4 по 8 число).

Люди, рожденные в годы Петуха, находятся в столкновении с Князем года. Далеко не всегда это негатив, вполне вероятны и позитивные перемены, все зависит от нюансов личной карты. Но перемены, безусловно, ожидаются.

В любом случае люди-Петухи должны быть осторожны, их ожидает подвижный, беспокойный год и некая динамика во взаимоотношениях с друзьями и социальным кругом. Чтобы обезопасить себя от столкновения с Тай Суй им рекомендуется весь год носить с собой амулет в виде Собаки. Дело в том, что Собака находится в аспекте сочетания с Кроликом и отвлекает его от прямого столкновения с Петухом.

По теории векторного кольца Дракон является «хозяином» Кролика. Это сулит некий взлет Драконам. По той же теории Кролик является «хозяином» Петуха. Поэтому для Петухов год будет вдвойне не простой. Им следует быть внимательными к происходящим событиям, есть вероятность стать жертвой обстоятельств.

Столкновение с Кроликом также прочувствуют люди, родившиеся в месяц Петуха (в сентябре, после 4-8 числа). Их ожидают перемены в круге общения, на рабочем месте, возможны изменения в родительском доме.

Не простое время ожидает тех, в чьих гороскопах одновременно представлены знаки Петуха и Лошади. Аспект наказания металла может проявиться как проблемами со здоровьем, так и чувствительными эмоциональными перепадами, депрессивностью, разного рода неприятностями, вызванными стихией металла. Им следует весь год проявлять осторожность в обращении с колюще/режущими предметами, оружием, алкоголем. В качестве профилактики таким людям также полезно весь год носить с собой амулет в виде Собаки.

Обладателей знака Крысы в любой земной ветви личного расклада стоит предостеречь о возможном сюжете, связанном с аспектом наказания нелюбви. Чаще всего аспект выражается в проблемах, связанных с взаимоотношениями. Какие-то люди по разным причинам могут вызывать у вас выраженную неприязнь. Каким-то людям можете активно не нравиться вы. В худшем варианте аспект может проиграться какой-то агрессией по отношению к вам, оскорбительном и даже преступном поведении. Старайтесь избегать опасных для себя положений.

Рожденным в апреле (после 4-8 числа) можно посоветовать в 2023 году подлечиться. Звезда Небесный врач увеличит вероятность найти хорошего врача.

А вот Змеям, наоборот, стоит быть осторожнее с хирургическими операциями, если они не хотят, чтобы на теле остались заметные шрамы или рубцы.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 4, обретут некую силу и твердость характера, возможно, не свойственные им ранее. Хорошо использовать эту силу для того, чтобы победить в конкурентной борьбе или отстоять правое дело. Но следите за тем, чтобы бойцовский характер не перерос в бесконтрольную агрессивность и неприятную несдержанность в поведении.

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