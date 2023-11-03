Целительная энергия: как работают цветы в фэншуй

Универсальный язык цветов не имеет границ и встречается почти во всех культурах. Фэншуй не является исключением.

Использование символов цветов в восточной культуре основывается на ощущении красоты, изящества и тонкой чувственности. Это знакомо каждому человеку, и каждый может наполнить свой дом позитивной энергией с помощью цветов.

Живые цветы — это самый оптимальный выбор, так как они приносят сильную целительную энергию. Хотя их изображения на шелке тоже часто используется в фэншуй. Вдобавок к энергиям красоты и изящества, цветы приносят процветание и удачу. Фэншуй уделяет особое внимание конкретной символике цветов.

Пион

Один из самых чувственных цветков со сладким запахом. Он давно используется в фэншуй как лекарство для любви и романтики. Особенно хорошо действуют розовые пионы. Такой символ часто считается метафорой женской красоты. Некоторые мастера фэншуй не рекомендуют использовать символ цветущего пиона в спальне супружеской пары, дабы предотвратить измены.

Лотос

Этот цветок символизирует совершенство и чистоту. В китайской медицине каждая часть лотоса, от корней до лепестков, имеет целебные свойства, что делает этот символ мощным. В практике фэншуй использование лотоса приносит здоровье и гармонию в дом.

Цветущая вишня

Цветение вишни, яблони, персика и других подобных деревьев всегда использовались для активации энергии новых начинаний, а также этот символ приносит ощущение свежести и невинности. Чаще всего его используют в качестве любовного «эликсира» в брачном союзе.

Орхидея

Этот прекрасный цветок считается классическим символом плодородия в фэншуй. Цветы орхидеи также дают стремление к совершенству в любых областях жизни. Помимо этого орхидея несет в себе изобилие, духовный рост, красоту и чистоту. Пожалуй, один из самых мощных символов в фэншуй.

Нарцисс

В китайской культуре структурированная энергия этого цветка дарит расцвет карьеры и таланта. В фэншуй символ нарцисса используют именно для активации энергии достижений. Чаще всего выбирают белый цветок нарцисса.

Хризантема

Данный символ в фэншуй помогает сохранять жизненную легкость и баланс. Также этот цветок обладает сильной энергией Ян, что помогает привлечь удачу.

Будь то цветы из вашего сада или изображение цветка на картине, помните, что их использование в фэншуй должно быть осознанным.

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