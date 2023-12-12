Худеть или есть: питание по аюрведе

Древние индейцы подарили нам уникальную науку о питании - аюрведу, которая может рассказать не только о теле человека, но и о его душе.

От древних индийцев нам досталась аюрведа – наука о здоровье и питании. Главные понятия аюрведы, вокруг которых все крутится, – доши. Доши – это виды конституций, всего есть три доши: вата, питта и капха. В зависимости от того, какая доша преобладает, можно назначить то питание, которое будет максимально полезно для здоровья и сделает фигуру красивой и точеной. Разберемся, что это за доши и что нужно есть, чтобы всегда быть в форме.

Итак, если вы худощавы и мечтательны (представьте образ Одри Хепберн), непостоянны и нестабильны, с трудом набираете вес и ваших идей больше, чем возможностей для их реализации – вы принадлежите к Вата-типу. Обычно про таких женщин говорят, что они «настоящие ведьмы», потому что не толстеют, даже если едят много жирного и сладкого. Это действительно так, и причина – в ускоренном метаболизме, все процессы жизни тела проносятся с космической скоростью – впрочем, иногда бывают большие задержки из-за того, что энергия просто заканчивается. Еще бы – так неэкономно и быстро ее тратить. Питание нежных представительниц Вата-типа должно быть плотным: все самые жирные сорта мяса, каши, фрукты и овощи – пусть это все будет в ежедневном рационе. Часто люди типа Вата как раз злоупотребляют фастфудом и чрезмерно сухой пищей, что вызывает ту самую сухость и истощение, с которыми надо бороться. В общем, если вы Вата, для вас действует правило: кашу маслом не испортишь. Не отказывайте себе в удовольствии и не ограничивайте в калориях. Кстати об ограничениях: именно представители Вата-типа придумали все виды диет, чисток и прочих способов держать себя в форме. И именно им эти диеты и чистки чаще всего и вредят. Чего не скажешь о следующем типе конституции – Капхе.

Капха – плотные люди, часто с избыточной массой тела. Это пухленькие, аппетитные женщины (вспомним образ Мерилин Монро), у которых «все на месте». Они обычно любят подолгу ничего не делать – отдыхать, пребывая в собственных мечтах и наслаждаясь жизнью. Такой образ жизни, конечно, прекрасен, пока не наступает состояние депрессии и ощущение, будто вас затянуло болото – у Капха-типа это свидетельство того, что пора принимать меры. Проще всего воздействовать на настроение и состояние с помощью правильного питания: еда должна быть нежирной, побольше овощей, поменьше сладкого и соли. Такая диета снизит содержание воды в организме и подарит телу легкость – ту, которой не хватает, чтобы начать делать что-то полезное и вдохновляющее. Кстати, Капха-доша – единственная, которая переносит длительные голодания, так как обладает огромным запасом сил. Так что регулярные разгрузочные дни для нее – отличная идея. Надо учесть еще и то, что Капхе тяжелее, чем другим, отказаться от любимой пищи – сладкой, тяжелой, такой вкусной. Дело в том, что именно Капхи часто черпают в еде психологические силы, они заедают стресс и разочарования. И именно Капхам необходимо научиться не зависеть от еды (по крайней мере, так, как они зависят) и находить источники вдохновения за пределами тарелки.

И наконец, Питта-доша. Это что-то среднее между Ватой и Капхой: если вы огненная (как Мадонна, например), стремительная, обладаете острым умом и хорошим аппетитом, вы принадлежите именно к этому типу конституции. Питание Питты должно быть суперсбалансированным и регулярным. Не пропускайте приемы пищи, особенно обед – для Питты обед это вообще самая важная часть дня и самая главная трапеза. Пища должна быть не слишком жирной (но все же пожирнее, чем для Капхи), обязательно должны присутствовать углеводы в приличном количестве, так как Питта – это чистая энергия. Лишите углеводов – и вы ее потеряли. Питта склонна переедать, поэтому важно следить за тем, чтобы порции не были размером с целое блюдо – меньше, да лучше. И этот принцип работает для Питты не только в отношении еды, кстати. Питта очень любит все острое и соленое, но именно эти вкусы – самые опасные для нее, ведь они выводят Питту из равновесия, вызывая гнев, раздражение и воспаления на теле. Так что если вы действительно «горячая штучка», охлаждайте себя время от времени горьковатым и сладким вкусом.

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