Зачем каждому из нас нужно созерцание

Созерцание – это начальный этап познания действительности, основанный на чувственном восприятии.

Философия считает его пассивным процессом познания мира. В йоге и прочих духовных практиках созерцанием называется определенное состояние сознания, войти в которое можно путем медитации. При определенном навыке такой подход позволяет воспринимать себя частью единого мира, яснее видеть и понимать суть вещей.

Большинство духовных практик выделяют 3 стадии созерцания: низшую, среднюю и высшую.

Низшая стадия – это умение отслеживать мысли, но не включаться в обдумывание информации, которая в них заложена. В какой-то момент вы начнете получать удовольствие от простого наблюдения за происходящим и таким образом экономить внутреннюю энергию.

На средней стадии перед внутренним взором человека во время практики возникают статические картины, движущиеся, как в калейдоскопе. Чтобы вы ни увидели, ваша задача оставаться без эмоциональным наблюдателем происходящего, не испытывать ни удовольствия, ни интереса.

Высшей стадии достигают единицы, положившие на практику годы жизни. В этом состоянии нет мыслей и чувств, вы созерцаете светлую пустоту и можете находиться в этом состоянии безмыслия и безвременья сколь угодно долго.

Освоение практики лучше всего начинать с созерцания природы (деревьев, моря, гор), поскольку наш разум меньше всего склонен ее анализировать. Первое, чему необходимо научиться – это отключать мысли. Расположитесь в месте, где вас ничто не будет отвлекать, расслабьтесь и наблюдайте за происходящим, не обдумывая его. Каждую возникающую мысль «убирайте» словами: «приходи потом, когда или если ты мне понадобишься». Старайтесь увеличивать промежутки между мыслями, пытаясь добиться полного их отсутствия. Самое сложное на начальном этапе практики – это добиться состояния полного расслабления и безразличия, не засыпая при этом. Крайне важно научиться расслаблять тело, поскольку мышечное напряжение оказывает сильное влияние на возникновение лишних мыслей. Вы можете практиковать созерцание любое время, но не менее 10 минут в день, чтобы получить результат.

В процессе занятий вы нормализуете обмен веществ, давление, успокоите нервную систему: уйдет раздражительность, тревога, бессонница. Ваша жизненная сила возрастет, вы почувствуете, как наполняетесь внутренней энергией.

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