Народные приметы на 5 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно заготавливать на зиму бруснику?

5 сентября православные чтят память мученика Луппа Солунского. В народе он больше известен как Лупп Брусничник или Лупп-целитель. Он был рабом великомученика Дмитрия Солунского и проповедовал христианство, за что был казнен. Считается, что Лупп имел дар и помогал людям излечиться от серьезных болезней.

Что нужно делать 5 сентября

Традиционно на Руси этот день посвящали заготовке грибов и ягод: клюквы и брусники. Считается, что заготовки, сделанные в этот день, в будущем помогут с исцелением любого человека.

Также в этот день было принято собирать лечебные травы и заготавливать их на следующий год. Многие люди хранили у себя травы для того, чтобы пользоваться ими в зимний период, когда подвержены простудным заболеваниям.

Также стоит присмотреться к своим снам в ночь на 5 сентября. Они могут вам что-то подсказать или вовсе быть вещими.

Что нельзя делать 5 сентября

Старайтесь не делать резких перемен в жизни. Если вам пришла в голову идея о том, как поменять свою жизнь, не начинайте действовать сразу. Подождите следующего дня и хорошо все обдумайте. 5 сентября не стоит подавать заявление об уходе с работы, так как могут возникнуть сложности с поиском нового места. Все дела, начатые 5 сентября, не принесут желаемых результатов.

В этот день не стоит подметать и пылесосить в квартире. Также не стоит выбрасывать любые вещи. Считается, что так вы можете выбросить все благополучие, здоровье и достаток.

Чем усерднее вы будете работать в этот день, тем успешнее будут результат. Поэтому 5 сентября нельзя лениться и откладывать важную работу на потом.