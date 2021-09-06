Народные приметы на 7 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно обязательно взять в руки деньги?

7 сентября произойдет новолуние в зодиакальном созвездии Девы. Это явление повлияет на всех людей без исключения, поэтому стоит отложить запланированные дела и заняться тем, что сулит новолуние.

Что нужно делать

Само название говорит о том, что этот день благоприятен для любых начинаний. Луна в знаке Девы благоприятна для проведения любой кропотливой работы, которая требует внимания. Считается, что новолуние помогает концентрироваться на важных делах.

Особенно хороши в этот день финансовые операции и работа с деньгами. При должном внимании и серьезном подходе это принесет вам соответствующее вознаграждение. Любые банковские операции, проведенные в этот день, увенчаются успехом.

7 сентября хорошо для повышения квалификации, учебы и самосовершенствования.

Также в этот день можно устроить себе разгрузочный день или купить абонемент в фитнес-клуб. Любые начинания, связанные с физической активностью или едой, получат в этот день энергетическую подпитку, и у вас будут силы на то, чтобы продолжить начатое.

Что нельзя делать

Во время новой Луны не стоит принимать импульсивные решения, соглашаться на авантюры и рискованные мероприятия. Тревожность также может привести к негативным для здоровья последствиям.

Избегайте медицинских операций и сложных процедур. Дело в том, что после них организм будет долго восстанавливаться – перенесите все манипуляции на другой день.

Несмотря на то, что новолуние хорошо подходит для начала чего-то, не стоит высаживать в этот день какие-либо растения. Дело в том, что цветы, высаженные в новолуние, могут не прижиться.