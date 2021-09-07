Народные приметы на 8 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно принести веточку рябины в свой дом?

На Руси 8 сентября называли Натальиным днем или днем Натальи и Адриана. В этот день церковь вспоминает великомученницу Наталью и ее супруга Адриана.

История праздника

Наталья была тайной христианкой, жила в бедной семье. Однажды она полюбила знатного юношу по имени Адриан, который был язычником. Однажды в их город прибыл римский император Максимиллиан и устроил истребление христиан. Адриан увидел, какие муки преследуют верующих людей и решил сам принять христианство. Спустя некоторое время супруги пожертвовали собой во имя веры. С тех пор на Руси этот день закрепился как память этих людей.

Что можно делать

В древности этот день был тесно связан с работой в поле и уборкой овса. Для того, чтобы сохранить благополучие и уют в доме, следует приготовить блюда из овса или с его добавлением.

В Натальин день было принято приносить в дом веточку рябины с улицы – считалось, что это поможет сохранить семейное счастье. Святую Наталью также можно попросить о любви и взаимопонимании в семье. Она считается покровительницей людей, которым не хватает теплоты близких людей.

Что нельзя делать

Наши предки верили, что в Натальин день не стоит выражать негативные эмоции, нецензурно выражаться и громко ругаться. Считается, что если вы начнете жаловаться на судьбу в этот день, то весь негатив вернется вам еще раз в двукратном размере.

Не стоит в этот день лениться и переедать. Посвятите себя труду, и это вам воздастся. Нежелание что-то делать может обернуться проблемами со здоровьем.