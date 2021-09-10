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Что нельзя делать 11 сентября – в день усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

10 сентября 2021Народные приметыМарианна Басс

Почему в этот день запрещается пить алкоголь и пользоваться ножом?

Народные приметы на 11 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: moseparh

11 сентября верующие отмечают один из главных религиозных праздников – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Он считается одним из величайших пророков, именно он крестил Иисуса, поэтому Иоанна также называют крестителем. В этот день все христиане соблюдают строгий пост.

История праздника

День памяти пророка не считается радостным праздником. После крещения Иисуса Иоанн был заключен в темницу императором Иродом Антипой. Иоанн не раз обличал Ирода в том, что тот оставил свою законную жену и сожительствовал с супругой своего брата Филиппа Иродиадой.

Однажды Ирод устроил пир в честь своего дня рождения, где плясала дочь Иродиады Саломия. Царю так понравился танец девушки, что он обещал выполнить любую ее просьбу, вплоть до того, что он готов отдать ей половину царства. Саломия этого не захотела. Вместо этого она попросила принести голову Иоанна на блюдце. Ирод испугался божьего гнева, но не мог не выполнить свое обещание. В итоге останки Иоанна похоронили на нечистой земле.

Вскоре Ирод, Иродиада и Саломия получили свои наказания. Божий суд настиг их при жизни. В честь Иоанна был установлен памятный день, а также пост как выражение скорби.

Что можно делать

Христиане рекомендуют соблюдать пост и отказаться от алкоголя. В этот день можно помолиться и сходить в церковь.

Считается, что Иоанн Предтеча помогает людям, имеющим зависимость от алкоголя. Поэтому, если человека в этот день откажется от спиртного и сходит в церковь, ему будет легче избавиться от зависимости.

Если вы собираетесь с близкими за столом, то лучше всего подавать отваренный в мундире картофель и хлеб.

Что нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов. Большинство из них связаны с тем, что не стоит использовать вещи, напоминающие о трагедии. За столом запрещено использовать большие блюда, а также ножи.

Нельзя что-то резать или пилить. Если вы собираетесь употребить хлеб, то лучше отламывать его по кусочкам. Также действует запрет на продукты круглой формы красного цвета, например арбузы и помидоры. Нельзя есть борщ.

В этот день лучше отказаться от танцев, песен и гуляний. Нельзя венчаться и крестить кого-либо.

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