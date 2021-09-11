Народные приметы 12 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит готовить сытные блюда и заниматься рукоделием?

День 12 сентября традиционно называют Александровым днем. В православии вспоминают сразу нескольких людей с таким именем: Патриарха Константинопольского, Александра Свирского и князя Александра Невского.

Александр Невский был причислен к лику святых за победы над Ливонским орденом и шведами. Александр Свирский более известен как Амос. Он основал Александро-Свирский монастырь на берегу Ропшинского озера.

Что нужно делать

В народе Александров день называли Сытником или Александром Сытым. В день перед этим христиане соблюдали пост, поэтому 12 сентября хозяйки варили и пекли сытные блюда, дающие энергию.

Среди молодежи было принято встречаться и общаться по вечерам. Посиделки должен был собрать молодой человек с именем Александр. Все собирались под предлогом рукоделия, сообщает Gismeteo.

Что нельзя делать

В Александров день категорически запрещены азартные игры. Считалось, что человек, зачинивший это развлечение, весь оставшийся год проведет в убытке.

Если в дом приходили гости, то хозяева не здоровались с тем, кто первый войдет. Согласно приметам, это к неудаче.

Запрещено плакать, иначе начнутся конфликты с членами семьи. Если вы собираетесь строить забор, то отложите это дело – иначе вас ждет ограбление. Все, что вы сегодня совершите со злым умыслом, вернется к вам в двукратном размере.