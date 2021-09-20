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Что нельзя делать 21 сентября – в Рождество Пресвятой Богородицы

20 сентября 2021Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нельзя отказывать в помощи молодым мамам?

Народные приметы на 21 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: russia-armenia.info

21 сентября православные отмечают один из главных церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Именно в этот день, согласно преданию, родилась Пресвятая дева Мария.

История праздника

Все началось в городе Назарете, где жили престарелые супруги Иоаким и Анна. Они были праведными христианами, но не могли иметь детей. Супруги были несчастны и постоянно молились о том, чтобы Бог послал им ребенка.

В один из дней к Анне и Иоакиму явился ангел, который сказал, что у них родится ребенок. Девочка станет радостью и благословением для всего мира.

«Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария», – сказал ангел Анне.

Через девять месяцев Анна действительно родила дочь. С тех пор Анна и Иоаким считаются Богоотцами, так как от Марии родился Иисус Христос.

Что можно делать

В этот день особое внимание стоит оказать женщинам, которые уже стали матерями. Им нужно помогать и всячески им угождать.

Молодожены в праздник должны позвать всю семью к себе домой и накрыть роскошный стол. Нужно сделать так, чтобы гостям понравилось абсолютно все. Нельзя в этот день перечить матерям и бабушкам – их советам нужно внимать и прислушиваться, сообщает Пятый канал.

Что нельзя делать

В праздник нельзя ссориться с близкими и родственниками. Запрещено отказывать в помощи кому-либо, иначе вы сами останетесь без поддержки.

Как и в любой другой церковный праздник, 21 числа не рекомендуется работать, а также делать другую тяжелую работу по дому – мыть полы или переставлять что-то. Женщинам в этот день нельзя заниматься рукоделием, поэтому им запрещено брать в руки острые предметы: ножи, ножницы, иголки.

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