Народные приметы на 16 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя смотреться в зеркало и как притянуть перемены в свою жизнь?

16 сентября в Православной церкви – день великомученицы Василиссы. Она пострадала за веру в возрасте девяти лет. В народе эта дата считается днем Домны.

История праздника

Василисса была верующей девочкой, которую поймали из-за доноса. Перфект Александр, служивший императору Диолектиану, пытался переубедить Василиссу и хотел заставить ее примкнуть к язычникам. Ее подвергали пыткам, но она выходила из огня невредимой, а дикие звери ее не тронули.

В итоге сам перфект уверовал в Христа и провел свою жизнь в покаянии. Василисса после того, как ее отпустили, вышла к камню и сотворила из него святой источник. Впоследствии вода излечила многих христиан.

Кроме того, в этот день вспоминают других мучеников: Анфима Никомидийского и деву Домну. Они пострадали за то, что пытались привлечь людей к христианству.

Что нужно делать

В этот осенний день было принято наводить порядок в доме для того, чтобы привлечь благополучие. Дата хороша для того, чтобы расстаться со старыми и ненужными вещами – так вы освободите место для новых. Все ненужное, но пригодное для использования, нужно раздать бедным. Остальное – сжечь, сообщает Ytro.

То, что досталось вам от старших родственников, лучше оставить в доме. В древности все это выносили на чердак и в сарай. Особое внимание отдавали обуви. Считается, что вещи с историей могут помочь от сглаза.

Что нельзя делать

Примета гласит, что в этот день нельзя смотреть в зеркало, иначе случится беда. Молодым не разрешали свататься, иначе их брак погрязнет в постоянных ссорах.

Также 16 сентября запрещены переезды. Если ослушаться, то на новом месте вы не найдете счастья и вернетесь в свое старое жилье.