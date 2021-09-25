Народные приметы на 26 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя гадать и убираться дома?

26 сентября православные чтут память святого Корнилия Сотника. В народе праздник называется Корнилов день или Корнилье. Это отсылает к его сути – в этот день в древности с грядок убирали все корнеплоды.

Святой Корнилий был язычником, но после того, как встретил апостола Петра, уверовал и стал проповедовать. Позже Корнилий стал епископом и обратил весь город в свою веру. Скончался он в глубокой старости.

Что можно делать

День хорош для работы по саду. Можно подкармливать цветы, прививать растения и собирать семена. Если сада у вас нет, подумайте о смене дизайна в вашей квартире – сегодня хороший день для того, чтобы распланировать перемены в доме. Считается, что все ваши планы воплотятся в жизнь, если вы поработаете над ними сегодня, сообщают Известия Мордовии.

День считается благоприятным для похода к парикмахеру. Не обязательно полностью менять имидж – достаточно сделать вашу привычную стрижку. Так вы сможете освободить себя от жизненных тягот.

Что нельзя делать

В этот праздник было запрещено гадать, так как считалось, что в этот день активизируются злые духи. Нужно быть очень аккуратным на улице и не разговаривать с незнакомцами. Лишний раз лучше не смотреть в зеркало, запрещено пускать в дом не членов семьи.

Нельзя в этот день убирать дома. Запрещено начинать важные дела в первой половине дня. Если вам нужно что-то сделать, то попросите помощь у товарищей.

Свадьбы, праздники и застолья в этот день тоже запрещены.