Народные приметы на 19 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит отдыхать от домашней работы и помогать незнакомцам?

19 сентября верующие отмечают праздник Михайлова чуда, или Михайлов день. Эта дата – одна из важнейших в церковном календаре, так как люди вспоминают, как архангел Михаил совершил невозможное и помог многим обрести веру.

Святой Михаил является покровителем людей, борющихся со злом. Именно он стоит у ворот рая.

История праздника

В IV веке христианин Архип излечил свою дочь от слепоты с помощью святого источника. Увидев чудо, он решил построить на этом месте храм. Многие язычники приходили к воде, исцелялись и принимали христианскую веру.

Об этом узнали другие язычники, которые яро боролись с христианством и теми, кто его распространяет. Тогда они соединили две реки в одну и направили их течение на храм, чтобы его уничтожить.

Архип начал молиться святому Михаилу о том, чтобы тот помог спасти церковь. Тогда архангел явился ему, сделал в горе расщелину, и вода ушла. Чудо спасло храм и заставило многих людей поверить в существование Христа. С тех пор этот праздник назвали Михайловым чудом.

Что нужно делать

В этот день в древности организовывали братчину – собрание, на котором решали общегородские проблемы. Иногда такие праздники устраивали между семьей или близкими людьми – для примирения. В этот день принято просить прощения у близких людей, с которыми вы находитесь в конфликте.

Также на праздник принято помогать другим людям. Если вы идете в церковь, прихватите мелочь для нищих и подайте милостыню, сообщает My-calend.ru.

Что нельзя делать

Во многие церковные праздники существует запрет на работу, и этот – не исключение. Если отложить работу нельзя, то сделать ее лучше всего до обеда. Если вы все-таки решите заняться делами в запрещенное время, то вас будут ждать неприятности.

Нельзя выбрасывать еду или ее остатки со стола. Лучше всего отдать их нищим. Даже если у вас попросили денег на еду, лучше помогите человеку пищей. Испорченные продукты можно отдать животным.