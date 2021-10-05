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Если не хватает денег до зарплаты, 4 октября положите в кошелек старую монету – притянете достаток в дом

5 октября 2021Народные приметыМарианна Басс

Как сегодня узнать свое будущее и почему нельзя впускать в дом бедных людей?

Народные приметы на 6 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: skupix.ru

6 октября отмечается народно-православный праздник, который называется Ираида Спорная. Он был назван в честь мученицы Ираиды Александрийской. Считалось, что в этот день люди могут узнать свою судьбу и гадать о богатстве.

История праздника

Ираида жила в городе Александрия, который сейчас находится на территории Египта. Девушка была дочерью священника и исповедовала христианство. Согласно легенде, она отправилась к берегу Нила за водой и увидела корабль, где множество людей были заключены в оковы. Она узнала, что все они были верующими и подверглись пыткам со стороны язычников. Приказ об этом отдал император Максентий.

Ираида не смогла стерпеть этого и ступила на корабль, объявив себя христианкой. Вместе с другими ее привезли в город Антиполь, где Ираида вместе с другими верующими пострадала за свою веру.

Что можно делать

В эти дни на Руси было принято гадать, но не о своей судьбе, а о финансовом положении. Для ритуала нужно взять два кувшина и набрать воду из двух разных рек. Принесите кувшины с водой домой и поставьте в комнату. Если вода быстрее испарилась из кувшина с водой из более полноводной реки, значит в следующем году у вас будут финансовые проблемы. Если из мелководной – у вас будет хороший достаток.

На удачу и для привлечения богатства в кошелек клали монету с изъяном. Нельзя класть деньги, если вы подобрали их на дороге – монеты вы должны получить за оплату труда или на сдачу, сообщает Моя Земля.

Что нельзя делать

На Ираиду Спорную строго было запрещено жаловаться на свои проблемы. Считалось, что чем больше вы расскажете о негативном, то к вам придет столько же бед. Кроме того, в этот день старались держаться подальше от людей с финансовыми проблемами. Их даже не пускали в дом – верили, что проблемы могут перекинуться на других людей.

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