Народные приметы на 6 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Как сегодня узнать свое будущее и почему нельзя впускать в дом бедных людей?
6 октября отмечается народно-православный праздник, который называется Ираида Спорная. Он был назван в честь мученицы Ираиды Александрийской. Считалось, что в этот день люди могут узнать свою судьбу и гадать о богатстве.
Ираида жила в городе Александрия, который сейчас находится на территории Египта. Девушка была дочерью священника и исповедовала христианство. Согласно легенде, она отправилась к берегу Нила за водой и увидела корабль, где множество людей были заключены в оковы. Она узнала, что все они были верующими и подверглись пыткам со стороны язычников. Приказ об этом отдал император Максентий.
Ираида не смогла стерпеть этого и ступила на корабль, объявив себя христианкой. Вместе с другими ее привезли в город Антиполь, где Ираида вместе с другими верующими пострадала за свою веру.
В эти дни на Руси было принято гадать, но не о своей судьбе, а о финансовом положении. Для ритуала нужно взять два кувшина и набрать воду из двух разных рек. Принесите кувшины с водой домой и поставьте в комнату. Если вода быстрее испарилась из кувшина с водой из более полноводной реки, значит в следующем году у вас будут финансовые проблемы. Если из мелководной – у вас будет хороший достаток.
На удачу и для привлечения богатства в кошелек клали монету с изъяном. Нельзя класть деньги, если вы подобрали их на дороге – монеты вы должны получить за оплату труда или на сдачу, сообщает Моя Земля.
На Ираиду Спорную строго было запрещено жаловаться на свои проблемы. Считалось, что чем больше вы расскажете о негативном, то к вам придет столько же бед. Кроме того, в этот день старались держаться подальше от людей с финансовыми проблемами. Их даже не пускали в дом – верили, что проблемы могут перекинуться на других людей.