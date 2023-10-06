Народные приметы на 7 октября 2023: что нельзя и что нужно делать в день Феклы

Почему сегодня полезно шить, но не стоит планировать что-то в бизнесе?

Фекла Заревница – так называется праздник, который отмечают 7 октября. В этот день православные вспоминают мученицу Феклу. Прозвище Заревница она получила из-за зарева, которое традиционно возникает в этот день на закате.

История праздника

Фекла была простой девушкой, в 18 лет ее обручили с юношей из богатой семьи. Перед свадьбой она попала в христианскую церковь и услышала проповедь апостола Павла. После этого она решила принять христианство и не выходить замуж. Богатый юноша пожаловался правителю города и апостола Павла отправили в изгнание.

Феклу хотели сжечь, но внезапный дождь потушил огонь, и тогда ее тоже изгнали из города. Она поселилась в пещере и решила проповедовать христианство, обращая в веру язычников.

Что нужно делать

В народе у праздника было и другое название – Запрядальница. В этот день у женщин было принято заниматься пряжей и шитьем. Считалось, что это принесет удачу в домашних делах в следующем году, сообщает МК Крым.

Хорошей приметой считалось в этот день играть свадьбу. Считалось, что супруги, связавшие себя узами брака на Феклу Заревницу, никогда не расстанутся.

Чтобы в доме была удача и достаток, женщина должна испечь хлеб из муки нового помола и накормить его им всех членов семьи.

Что нельзя делать

Не ходите в гости к дальним родственникам, друзьям и знакомым. Иначе вы можете испортить с ними отношения. Лучше собрать вокруг себя самых близких.

В день Феклы Заревницы не стоит заключать договоры, сделки и планировать что-то в бизнесе. Считается, что все это не принесет удачи и прибыли. Лучше отложить договоренности на другой день.

Нельзя 7 октября оставлять дом пустым и запирать его снаружи. Если закрыть дверь снаружи, то в дом не сможет попасть счастье и удача. Неудачу может принести починка одежды или неряшливый вид.