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Народные приметы на 12 октября 2023 года: что нельзя и что нужно делать

11 октября 2023Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нельзя выяснять отношения, но нужно настраиваться на позитив весь день.

Народные приметы на 12 октября 2023 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: readovka67.ru

12 октября отмечается праздник – день Феофана Милостивого. Он был богатым человеком, а после того, как принял христианство, начал помогать людям. Он принимал странников и тех, кто остался без жилья.

К старости он растратил все свое состояние на других людей, но не жалел об этом. Кроме того, его настигла тяжелая болезнь. Все свои испытания Феофан смиренно перенес. После его кончины он велел отодвинуть могильный камень. Когда его родственники это сделали, они увидели, что мощи Феофана благоухают и издают целебное миро.

Милостивым Феофана прозвали не только из-за его благих дел. Как правило, в этот день ненадолго возвращалось тепло.

Что можно делать

На Феофана охотники отправлялись в лес за трофейным зайцем. Если его удавалось поймать, то устраивали прием, на который звали гостей. На нем было принято рассказывать истории об охоте. Главным блюдом на столе считалась зайчатина.

В день Феофана не было принято грустить, нужно было радоваться. Сам он проходил через жизненные испытания смиренно, и в честь этого люди запрещали себе расстраиваться по пустякам, сообщает Vesiskitim.ru.

Что нельзя делать

Феофан был милостив ко всем – к друзьям, родственникам и незнакомцам. Он принимал у себя всех, и никогда не отказывал в помощи. Именно поэтому в этот день нужно поступить так, как и делал он, помогал всем, кто к вам обратится.

Не совершайте импульсивные покупки, и постарайтесь не тратить много денег. Феофан смог собрать свое состояние благодаря тому, что не позволял себе многого. Если вы последуете его примеру, то весь следующий год он будет помогать вам с финансами.

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