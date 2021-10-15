Повесьте на окно чеснок 16 октября, чтобы отогнать от близких болезни

Почему сегодня полезно класть в сумку осиновую кору и больше молчать?

В день 16 октября православная церковь отмечает день памяти священномученика Дионисия Ареопагита. В народе праздник также называется Денисов день или Денис Позимний, так как с этого дня наступала глубокая осень, появлялись первые заморозки.

История праздника

Дионисий был родом из Афин, где и получил образование. Чтобы изучать астрономию, он поехал в Египет. В день распятия Христа он увидел солнечное затмение и решил примкнуть к христианству. По возвращению в Афины он услышал проповедь апостола Павла и уверовал.

На протяжении трех лет Дионисий был учеником Павла, а после стал епископом Афин. В 57 году он присутствовал на погребении Девы Марии в Иерусалиме.

Когда апостолов Петра и Павла казнили, Дионисий с другими учениками отправился в Италию, Германию и Францию, чтобы продолжать дело апостолов, но мужчины были схвачены язычниками. Их бросили в темницу, мучили и заставляли отказаться от веры, но они были непреклонны. Тогда ученики апостолов лишились жизни за свою веру.

Что можно делать

На Руси в дни холода больше всего боялись простуд и заболеваний. Люди верили, что болезни появляются из-за нечистой силы, поэтому всячески старались себя уберечь от этого. Наши предки брали осиновую кору или ветку и клали себе в сумку для защиты от простуды, сообщает Главред.

Особо суеверные люди вешали на окна лук или чеснок для отпугивания болезней и темных сил.

В Денисов день рекомендуется пить больше жидкости, так как это приносит пользу организму.

Помогайте всем, кто вас просит об этом. Нельзя отказывать в помощи, ведь апостолы и их ученики пытались принести пользу людям.

Что нельзя делать

Чтобы случайно не запустить в дом нечисть, в Денисов день старались не проветривать, а дверь закрывали за собой как можно быстрее.

В этот день нельзя пускать в дом гостей, если это – не ваши близкие родственники. Они могут принести с собой беду или спровоцировать ссоры. На улице не разговаривайте с незнакомцами.

Также 16 октября не рекомендуется стричь волосы. Если вы это сделаете, то у вас может ухудшиться здоровье.