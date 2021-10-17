Народные приметы на 18 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня запрещается переезжать в новую квартиру и играть свадьбу?

18 октября верующие христиане чтут память святой мученицы Харитины Амиссийской. В народе дату называют Харитининым днем или просто – Харитиной. В этот день было принято оставаться дома и заниматься бытовыми заботами.

История праздника

Харитина жила в Киликии – регионе, который сейчас называется юго-востоком Малой Азии. Она стала сиротой в раннем возрасте, но попала в семью праведного христианина Клавдия. Он воспитал ее как родную дочь и построил ей отдельный дом, где она жила в уединении.

Во время гонений на христиан при императоре Диолектиане ее схватили язычники. Они пытались заставить ее отречься от веры, но она была тверда в своих намерениях. В итоге она погибла за свою веру.

Что нужно делать

На Руси к этому моменту заканчивались работы в поле и на огороде, поэтому все крестьяне начинали заниматься домашними делами. Женщины садились за пряжу и шитье, так как для этого праздника была особая поговорка: «Харитина ткала и пряла – весь дом одевала». Девушки собирались по вечерам и тоже занимались рукоделием, сообщает Ytro.

Мужчины занимались утеплением дома к зиме и изготовлением валенок. Считается, что если в этот день заняться ремонтными работами и покупкой вещей, то это принесет вам счастье и удачу.

Что нельзя делать

На Харитину строго запрещались серьезные перемены в жизни, например переезд. Это же правило касается и межличностных отношений. Строго запрещено играть свадьбы, делать и принимать предложения. Если возлюбленные вступят на новый этап отношений в этот день, то дальше их совместная жизнь будет складываться неудачно.

18 октября нужно выбрасывать из головы все свои негативные эмоции: зависть, злость и гнев. Считалось, что если вы высвободите негатив, то потом можете притянуть его к себе. Особое внимание стоит уделить снам – они намекнут вам на то, как лучше справиться с жизненными трудностями.