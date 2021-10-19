Народные приметы на 20 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя печь пироги и принимать подарки?
20 октября православные чтили память двух святых с именем Сергий – Печерского и Нуромского. «Зимним» день прозвали из-за того, что считали, что в этот день температура сильно понижается и начинаются первые заморозки. Чтобы в доме всегда были деньги, в этот день нельзя работать с тестом.
О Сергии Печерском неизвестно практически ничего, кроме его жития. Исследователи даже не могут узнать точные даты его жизни. Известно лишь то, что он жил в XII–XIII веках. Его прозвали Послушливым из-за того, что в своем житие он придерживается мысли об отречении от своей воли и совершенном послушании настоятелю.
Сергий Нуромский был учеником Сергия Радонежского. Он был родом из Греции, принял монашеский постриг на Афоне и уехал проповедовать на Руси. Несколько лет он учился у Сергия Радонежского, а потом попросил настоятеля о жизни в уединении.
Сергий уехал в вологодские леса и обосновался на реке Нурме, где поставил небольшую часовню. Спустя некоторое время к нему начали подселяться другие отшельники. Вместе они основали храм Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. По свидетельствам некоторых источников, за свою жизнь Сергий сотворил около 80 чудес.
Утро в этот день было принято начинать с домашних дел и кормления домашних животных. Печь доверяли топить самому младшему члену семьи. Считалось, что если все пройдет успешно, то на протяжении всей зимы в доме будет тепло.
Среди девушек в праздник Сергея Зимнего была особая традиция – они умывались кислым молоком, чтобы сохранить молодость и здоровье.
Мужчины дарили всем женщинам семьи новые платки на зиму. Считалось, что если у женщины на 20 октября будет новый платок, то он избавит ее от головных болей.
В день Сергея Зимнего было категорически запрещено работать с тестом – запрещено было лепить пироги, жарить и печь. Нельзя было даже делать заготовки на следующий день. Если ослушаться этот запрет, то можно было прощаться с деньгами и благополучием на весь год, пишет Amic.
20 октября нельзя принимать подарки от малознакомых людей или в качестве примирения от врагов. Если это произойдет, то вы впустите в дом негативную энергию вместе с вещью, и с кем-то из домочадцев может случиться беда.