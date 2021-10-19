Народные приметы на 20 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя печь пироги и принимать подарки?

20 октября православные чтили память двух святых с именем Сергий – Печерского и Нуромского. «Зимним» день прозвали из-за того, что считали, что в этот день температура сильно понижается и начинаются первые заморозки. Чтобы в доме всегда были деньги, в этот день нельзя работать с тестом.

История праздника

О Сергии Печерском неизвестно практически ничего, кроме его жития. Исследователи даже не могут узнать точные даты его жизни. Известно лишь то, что он жил в XII–XIII веках. Его прозвали Послушливым из-за того, что в своем житие он придерживается мысли об отречении от своей воли и совершенном послушании настоятелю.

Сергий Нуромский был учеником Сергия Радонежского. Он был родом из Греции, принял монашеский постриг на Афоне и уехал проповедовать на Руси. Несколько лет он учился у Сергия Радонежского, а потом попросил настоятеля о жизни в уединении.

Сергий уехал в вологодские леса и обосновался на реке Нурме, где поставил небольшую часовню. Спустя некоторое время к нему начали подселяться другие отшельники. Вместе они основали храм Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. По свидетельствам некоторых источников, за свою жизнь Сергий сотворил около 80 чудес.

Что нужно делать

Утро в этот день было принято начинать с домашних дел и кормления домашних животных. Печь доверяли топить самому младшему члену семьи. Считалось, что если все пройдет успешно, то на протяжении всей зимы в доме будет тепло.

Среди девушек в праздник Сергея Зимнего была особая традиция – они умывались кислым молоком, чтобы сохранить молодость и здоровье.

Мужчины дарили всем женщинам семьи новые платки на зиму. Считалось, что если у женщины на 20 октября будет новый платок, то он избавит ее от головных болей.

Что нельзя делать

В день Сергея Зимнего было категорически запрещено работать с тестом – запрещено было лепить пироги, жарить и печь. Нельзя было даже делать заготовки на следующий день. Если ослушаться этот запрет, то можно было прощаться с деньгами и благополучием на весь год, пишет Amic.

20 октября нельзя принимать подарки от малознакомых людей или в качестве примирения от врагов. Если это произойдет, то вы впустите в дом негативную энергию вместе с вещью, и с кем-то из домочадцев может случиться беда.