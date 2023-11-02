Народные приметы на 3 ноября 2023 года: что нельзя и что нужно делать в Иларионов день

Почему в этот день стоит ремонтировать вещи и заниматься перестановкой?

3 ноября отмечается народно-христианский праздник Иларионов день. В эту дату наши предки старались проводить меньше времени на улице, так как верили, что людям может грозить двойная опасность.

История праздника

Иларион жил в палестинском городе Газа. В юности он отправился в Александрию для изучения наук, там же и принял христианство. В 15 лет он узнал об Антонии Великом и отправился к нему на обучение. Вернувшись на родину, он узнал о смерти родителей, распродал все свое имущество и стал отшельником.

Иларион поселился недалеко от города Маюма, все время держал пост и молился. Часто к нему приходили люди и просили об исцелении. Он выполнял все их просьбы, но денег за это не брал. Он проповедовал монашество в Палестине и основал там несколько обителей.

Под конец своей жизни он поехал в Египет к могиле Антония, а потом уехал в Европу. Свою кончину он встретил на Кипре, предсказав ее за несколько недель.

Что можно делать

В Иларионов день было принято заниматься работой по дому. Мужчинам рекомендуется отремонтировать старые вещи, сдать их в ремонт или выбросить, если они уже не понадобятся. Если вы давно планировали перестановку, то лучше сделать ее в этот день.

Женщинам же лучше заняться рукоделием. Можно изготовить предмет одежды. Считается, что вещь, созданная 3 сентября, будет лучше греть зимой, чем все остальные.

Что нельзя делать

Люди в этот день старались долго не задерживаться на улице, и особенно остерегались путешествий. К этому времени уже выпадал снег, поэтому по дорогам было тяжело передвигаться. Кроме того, наши предки верили, что 3 ноября на границах городов собирались души умерших, которые сулят опасность для человека. Именно поэтому вдоль дорог ставили кресты.

Нельзя 3 ноября подбирать на дороге потерянные вещи и приносить их в дом. Считалось, что она может принести несчастье.