Народные приметы на 8 ноября 2023 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит одеваться теплее и кормить птиц?

8 ноября, после Дмитриевской Субботы, отмечается Дмитриев день. Он назван так в честь великомученика Димитрия Солунского. Он был покровителем воинов, поэтому у него просят мужества, терпения и здоровья. Кроме того, Димитрий был покровителем Дмитрия Донского. В этот день было принято продолжать поминать усопших.

История праздника

Димитрий родился в городе Фессалоники, который находится на территории современной Греции. Его отцом был римский проконсул, который тайно верил в Христа. Его крестили в домовой церкви и воспитали в соответствии с христианскими устоями.

Когда отец Димитрия умер, император назначил его на место проконсула. Он не стал скрываться, открыто проповедовал христианство и обращал в веру многих жителей города.

После войны против славян князь Максимиан остановился в Фессалониках и узнал о проповедях Димитрия. К тому моменту святой уже был готов к казни: приказал раздать все свое имущество бедным и усердно молился. Димитрия заключили в темницу и готовили к бою с императорским любимцем Лием, но за святого заступился другой христианин по имени Нестор. Он победил Лия, а император приказал казнить и Нестора, и Димитрия.

После казни Димитрия его мощи бросили на съедение зверям, но те его не тронули. Христиане забрали их и похоронили в Фессалониках, а на этом месте была построена базилика Святого Димитрия. Когда ее перестраивали, то обнаружили его мощи. Сейчас они хранятся в новой базилике.

Известно, что в древности мощи святого мироточили. При этом в древности истечение мира было очень обильным. В описании захвата города норманнами, сообщалось, что они буквально собирали миро ведрами, жарили на нем рыбу и мазали им обувь. Сейчас мощи не мироточат, но в день памяти святого верующим раздают вату, которая пропитана жидкостью с мощей.

Что можно делать

В этот день было принято продолжать поминальные обряды. Если вы живете недалеко от кладбища, где похоронены ваши близкие родственники, то стоит съездить туда еще раз и рассыпать корм для птиц. Считается, что птицы, которые прилетят к вам – души умерших родственников. Таким образом вы выразите им свое почтение.

В этот день можно накрыть поминальный стол. Как и на любых поминках, стоит поставить перед гостями блинчики – они должны быть первым блюдом. Самый первый блин нельзя давать никому. Поставьте его в тарелке на подоконнике, чтобы склевали птицы – души усопших.

На поминки в Дмитриев день принято накрывать большой стол. Лучше всего устроить трапезу не в кафе, а дома. Чем больше будет на столе различных угощений, тем лучше будет жизнь усопших в другом мире, сообщает телеканал Россия Самара.

Что нельзя делать

В Дмитриев день было запрещено работать, так как это – большой церковный праздник и день нужно посвятить молитве. Также под запретом были домашние дела: стирка, уборка. Всего, что было связано с водой, опасались, считалось, что мытье – к беде.

Нельзя ругаться, особенно с родственниками и теми, кто старше. Если вы поссоритесь со своими близкими, значит вам не видать благополучия в следующем году.

Тем, кто собирается посетить кладбище 8 ноября, нельзя делать это после захода солнца. Считается, что так можно потревожить покойников и навлечь на себя беду. Так как день связан с памятью святого, вечером также запрещены гуляния и празднования чего-либо.

Аккуратнее выходите на улицу. Надевайте теплую одежду. Если этого не сделать, то можно разозлить зиму. Так вы подорвете здоровье и будете простужаться на протяжении всего года.