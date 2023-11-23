Народные приметы на 24 ноября 2023 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно бороться с вредными привычками и отдыхать от домашней работы?

24 ноября Луна находится в убывающей фазе в знаке зодиака Рак. День считается нейтральным, но нужно внимательнее относиться к финансовым операциям. Будьте бдительны – вас могут обмануть, сообщает Мир космоса.

Что можно делать

В этот день отмечается пик накопления жизненной и психической энергии. В последующие дни она будет идти на уменьшение. Физическая активность начинает уменьшаться, но просыпается сила духа, поэтому лучшим решением будет то, если вы бросите все свои силы на духовные практики, медитации и переосмысление ценностей.

День хорош для освобождения от старых привычек, можно попробовать что-то новое. Начинается идеальное время для саморазвития, создания и самосовершенствования. Если начнете это делать, вам в голову могут прийти новые мысли, которые перевернут жизнь с ног на голову. Этот день может дать вам решение новой проблемы, идеи для собственного дела или план по получению повышения на работе.

Если вы чувствуете, что отдалились от своего партнера, попробуйте поговорить с ним по душам и о том, что вас волнует в совместной жизни. Этот день хорош для сближения со своими возлюбленными.

Удача ждет людей, которые займутся умственным трудом. Особенно хорошо сегодня будет даваться работа за компьютером, расчеты, а также добыча и обработка информации. Вы сможете заняться делами, которые отложили на потом.

Что нельзя делать

В убывающую Луну у человека снижается физическая активность, поэтому если вы будете изнурять себя тренировками или активным отдыхом, то не получите должного заряда энергии, а сделаете только хуже, насилуя себя. Откажитесь от физических нагрузок и сократите общение с людьми, которые вас раздражают.

Возможна повышенная эмоциональность и чувствительность, поэтому сегодня старайтесь избегать конфликтов. Если вас начнут провоцировать, то примите ситуацию покорно, старайтесь не отвечать и не обращать внимания. Проигнорировав этот запрет, вы потеряете жизненную энергию и отдадите ее другому человеку.