Народные приметы на 28 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день принято ходить к друзьям и заниматься рукоделием?

28 ноября – важный день для всех приверженцев христианства, так как начинается 40-дневный Рождественский пост. Он продлится до Рождества христова. Пост также называют Филипповым, так как его канун приходится на день памяти святого Филиппа.

История праздника

Рождественский пост – зимний, поэтому все православные соблюдают его для того, чтобы духовно соединиться с Богом, а также приготовиться к празднику Рождества.

Рождественский пост появился в IV веке и изначально был семидневным. После реформы 1166 года его сделали сорокадневным. В православной церкви он является одним из четырех многодневных постов.

"Пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти", - говорил Симеон Солунский, объясняя смысл Рождественского поста.

Что можно делать

Помимо предписаний поста, был ряд и других действий, которые было принято совершать в этот день. 28 ноября уже вовсю была зима, поэтому люди старались укрепить свое здоровье в преддверии еще более сильных морозов.

Так, 28 ноября рекомендуется посетить баню с настоящими вениками. Делали их самостоятельно, с помощью них изгоняли злых духов и бесов из человека, которые, по мнению наших предков, становились причиной болезни. Веник должен быть из крапивы, шалфея и полыни.

Было принято в этот день, помимо воздержания от еды, соблюдать молитву и уединение. Это спасает душу от зла, сообщает Южный Урал.

Что нельзя делать

Развлекаться во время поста строго запрещено. Верующие ходили друг к другу в гости, но вечера проводили за вязанием и другим рукоделием.

Ссориться и обижаться также запрещено. Старались не гневаться друг на друга, а если это все же происходило, то обиды сразу же прощали друг другу обе стороны.

Так как зимой повышается активность злых духов, люди старались не выходить из дома. Дальние поездки тоже не планировали.