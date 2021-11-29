Народные приметы на 30 ноября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит попариться в бане и исполнить обещание себе?

Православные христиане 30 ноября чтут память одного из самых почитаемых святых – Григория Чудотворца. В этот день нельзя ссориться с близкими и стричься.

История праздника

Григорий родился в семье язычников, но уже в осознанном возрасте решил сменить веру и стать христианином. Чтобы глубже понять христианство, он отправился учиться в Александрию. Он оставался в этом городе восемь лет, а потом принял христианство.

После возвращения на родину Григорий ушел в пустыню и остался жить там. Несколько лет он провел в посте и молитве, за что и получил свой дар. Из-за его желания поклоняться Господу, его сделали епископом Неокесарийским.

В статусе епископа Григорий явил свои способности миру. Он лечил больных людей, помогал нуждающимся и примирял семьи. Все это он делал с помощью молитв. Он прекратил ссору двух братьев, которое делили землю на озере. Семья никак не могла договориться и в итоге с помощью молитв Григория озеро исчезло на следующий день. Своим посохом он спас целый город от разлива реки, а потом укрыл на горе христиан во время гонений язычников. Когда враги пришли на поиски, они никого не нашли.

Всю свою жизнь Григорий посвятил службе православной церкви. Он строил храмы, обращал язычников в свою веру и разоблачал тех, кто порочил христианство, передает Сова.

Что можно делать

Прямо с утра принято ходить в баню, чтобы укрепить свое здоровье. Наши предки верили, что если принять баню в этот день, то зимой вы не будете болеть.

30 ноября – последний день осени. Совсем скоро начнется новый год в жизни людей, поэтому в этот день люди старались исполнить обещание, которое дали себе в этом году. Если вы исполните долг перед собой, то все плохое точно останется в прошлом.

Что нельзя делать

В этот день категорически нельзя ругаться со своими близкими. Во-первых, чтобы не омрачать праздник, а, во-вторых, считалось, что наступающая зима может «заморозить» хорошие отношения между людьми.

30 ноября нельзя трогать волосы и отстригать их. В народе говорили, что тот, кто пострижет волосы 30 ноября, уменьшит продолжительность своей жизни на несколько лет.

Запрещено хвастаться. Вы можете рассказать о своих удачах и достижениях, но не стоит своими рассказами вызывать зависть у людей. Ваши слова могут обернуться вам боком, и вы потеряете все, чем так гордились.