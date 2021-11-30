Народные приметы на 1 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

На Руси в этот время было принято ходить на службу и заниматься работой, приносящей доход.

Православные верующие 1 декабря почитают память святых великомучеников Романа и Платона. В народе этот праздник так и называется днем этих людей.

История праздника

Великомученики пострадали за свою веру в начале IV века. Платон был братом святого Антиоха. Оба они родились в христианской семье и были воспитаны в традициях своей веры. В юности Платон начал заниматься проповедью и склонял язычников к христианству. Об этом узнал император Агриппин и велел арестовать мужчину. Его заставляли отречься от веры, а потом казнили за неповиновение.

Роман был диаконом в Кесарии – палестинской общине. Однажды он встретил епарха, который шел на языческий праздник. Роман начал с ним разговор и пытался убедить отречься от язычества, но тот отказался и сдал мужчину императору Максимилану. Вместе с Романом за свою веру пострадал мальчик Варул.

Что можно делать

На Руси было принято молиться Роману и Платону для того, чтобы достичь успеха в работе и иметь больше материальных благ. Считалось, что святые могут в этом помочь. Их просили помочь пережить зиму и о хорошем урожае следующей осенью.

Если на работе вам предложат сложную задачу, нужно согласиться ее выполнить. Так вы сможете заработать больше авторитета и улучшить свое материальное положение, а также притянете к себе удачу, сообщает МК.RU.

В праздник нужно подать милостыню нищим. Можно принести еды бездомным или поделиться ненужными вещами. Так вы заслужите уважение и покажете, что вы умеете распоряжаться своим добром.

Что нельзя делать

1 декабря строго запрещено делать маникюр или педикюр, а также просто стричь ногти. Вместе с ними вы можете лишиться своего здоровья.

Нельзя делать спонтанные покупки в этот день. Потраченные деньги могут принести вам негативную энергию. По этой же причине нельзя давать в долг. Разбрасываясь деньгами, вы можете лишиться своих накоплений.