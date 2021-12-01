Народные приметы на 2 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя выкидывать еду и браниться?

2 декабря отмечается народный праздник Авдеев день. Православные христиане в эту дату почитают пророка Авдия Радетеля. День нужно провести дома, чтобы не столкнуться с нечистыми силами.

История праздника

Авдий считается одним из двенадцати библейских пророков. Он был домоправителем при дворе израильского царя Ахава и вел благочестивую жизнь. Его предала его жена и стала инициатором гонения христиан. Когда начались казни, Авдий помогал беглецам, укрывал их в пещерах и носил им еду.

Впоследствии Авдий оставил службу у царя и примкнул к пророку Илии. Он стал его последователем и тоже получил дар, смог предсказывать будущее. Он предрекал гибель Едома и спасение на Сионе. Его книга состоит всего из одной главы. После смерти его похоронили в Самарии, которая расположена на территории Израиля.

На Руси Авдия считали покровителем домашнего очага. К нему обращались за тем, чтобы он помог сохранить благоприятную обстановку в семье и решил проблемы с хозяйством.

Что можно делать

Наши предки верили, что в этот день по городам бродит нечистая сила, поэтому необходимо провести ритуал для того, чтобы бесы не смогли пробраться в дом. Для этого нужно обойти дом и поступать обратной стороной топора по косякам. Также можно взять косу, серп или нож. После такого обряда вся нечисть исчезала из дома, пишет Altapress.

В этот день принято готовить особый травяной отвар и добавлять в него мед. Считается, что этот чай поможет укрепить здоровье зимой.

Стоит обратить внимание на свои сны. То, что приснилось вам в ночь на второе декабря – вещий сон.

Что нельзя делать

2 декабря лучше не выходить из дома без особой надобности. Наши предки старались не покидать свое жилище из-за возможности встретить злых духов. Если все-таки пришлось выйти, то нельзя разговаривать с незнакомцами.

Запрещено ругаться, кричать и употреблять нецензурную брань. Так как Авдий – покровитель домашнего очага и семейных отношений, такое поведение могло его разгневать.

Нельзя выбрасывать остатки пищи со стола. Лучшим решением будет, если вы отдадите все это нищим или бездомным животным.