Народные приметы на 5 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Фазы Луны всегда по-разному влияют на человека.

4 декабря было Новолуние, которое отразилось на состоянии всех людей на Земле. В этот день нужно отдохнуть и дать себе расслабиться. У людей улучшается самочувствие, повышается настроение. Период характерен душевным подъемом.

Что можно делать

День хорош для разрешения бюрократических вопросов, поэтому если вам нужно работать с документами, то лучше сделать это сегодня. Также можно заняться решением юридических вопросов, связанных с регистрацией юридических лиц и общественных организаций.

5 декабря можно отправиться в путешествие или командировку. Все пройдет гладко и благоприятно для вас, вы получите много хороших впечатлений от поездок. Не отказывайтесь, если у вас есть для этого возможность.

Начало лунного цикла благоприятно для тех, кто решит открыть для себя что-то новое. Это могут быть физические упражнения, диета, лечебное голодание или курс реабилитации. Можно начать заниматься косметическими процедурами, которые требуют регулярности. У вас будет достаточно энергии для запланированных дел.

Можно строить планы и приступать к развитию проектов, которые ждут своего часа. Хорошим знаком будет, если вы разберете проблемы, которые остались у вас с прошлого лунного цикла. Вас ждет успех в этих делах.

Что нельзя делать

Стоит с осторожностью относиться к любым переменам. Если вы уже что-то начали и думаете сменить вектор деятельности, то лучше отказаться от этого или перенести на другой период. Кардинальные перемены ни к чему, к тому же высок риск допустить ошибки.

Следует серьезно отнестись к построению планов. Вам нужно четко решить, чего вы хотите. Если вы уверены в своем выборе, то можно начинать двигаться в этом направлении. Если нет – прислушайтесь к себе и подумайте, что вам действительно нужно.

Нельзя конфликтовать и проявлять свои эмоции. Вспышки гнева могут изменить ваше состояние, это выйдет вам боком. Есть риск разорвать отношения с близкими людьми.