Народные приметы на 7 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя шуметь и нужно отказаться от алкоголя?

7 декабря православные христиане вспоминают великомученицу Екатерину. Она считается покровительницей женщин и семьи, поэтому к ней можно обратиться за помощью со вступлением в брак, беременностью и поиском любви.

История праздника

Екатерина родилась в Александрии. С ранних лет она обучалась наукам и вере. Согласно преданию, она обладала невероятной красотой, была умна и благочестива. Однажды она сказала своей матери, что выйдет замуж только за того, кто превзойдет ее по этим качествам. Она отвела ее к отшельнику, который сказал, что лучше нее может быть только Христос.

Она была обращена в христианство сирийским монахом. После этого во сне ей явился Иисус, который предложил ей стать его женой. Она предстала перед Христом и Божьей матерью, а она вложила ее руку в руку Христа. После этого ее стали называть «невестой Христовой».

Екатерина сама пошла на смерть. Во время правления императора Максимина она пришла в языческий храм. Девушка призвала его оставить языческих богов и обратиться в христианство. Император был поражен ее красотой и пригласил на ужин, где пытался убедить ее отречься от христианства. Она смогла переспорить ученых и философов, и тогда ее посадили в темницу. Там ее посетила супруга императора и его военачальник. Екатерина убедила их принять христианство.

Девушку пытались подвергнуть пыткам, но ангелы избавили ее от мук. Тогда жена императора рассказала, что стала христианкой. Максимин наказал ее, военачальника и еще 200 воинов, принявших христианство. Император предложил Екатерине стать его женой, если она принесет жертву языческим богам. Девушка отказалась, за что и погибла.

Что можно делать

Екатерина считается покровительницей женщин и семьи. Принято в этот день ходить в церковь и молиться о вступлении в брак, любви или о рождении детей. Мужчины же могли попросить о трудолюбивой жене.

Женщинам в этот день нужно носить синюю одежду. По преданию, это был любимый цвет святой. Вечером можно гадать на суженого и узнать, каким он будет в будущем.

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Что нельзя делать

7 декабря нельзя шуметь и гулять большие праздники. Вечер стоит провести в одиночестве и покое. Нельзя танцевать и устраивать вечеринки. Стоит отказаться от алкоголя и не переедать.

Также в этот день нужно было возвратиться домой допоздна. Из своего жилья нельзя выходить после того, как наступила темнота.

Стоит отказаться от тяжелого физического труда и работы по дому. Особенно этот запрет касался беременных женщин. В ином случае с их ребенком могло случиться несчастье.