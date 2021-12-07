Народные приметы на 8 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня стоит думать о своем месте в обществе и строить планы на будущее?

В народе день 8 декабря назывался праздником Клима Холодного или Климентьевым днем. Христиане вспоминали святителя Климента, а также на эту дату выпадали сильные морозы. Однако на погоду в этот день жаловаться было нельзя.

История праздника

Священномученик Климент родился в знатной римской семье. В раннем возрасте он потерял мать и двоих братьев. Они выжили в крушении корабля, но их раскидало по разным городам. Отец уехал на их поиски. Климент потерял всех своих родных и начал изучать науки и религии, но они не дали ему ответа на вопрос о том, что происходит с людьми после смерти.

Когда ему было 24 года, он узнал о пришествии Христа и отправился на Восток. Там он познакомился с апостолом Петром и принял от него крещение, а затем стал его учеником. Во время путешествия с апостолом он встретил мать и отца. Они приняли крещение и присоединились к нему.

Климент стал епископом, а потом и вовсе возглавил Римскую церковь. Он прославился своими благими деяниями и возможностью исцелять. Во времена гонений на христиан его отправили на каторжные работы, где не было пресной воды. Он утешал и наставлял христиан, а потом открыл источник воды с помощью молитв. Слух об этом распространялся все сильнее и в итоге к нему приходили язычники за крещением. В итоге христиан стало так много на Таврическом острове, что все языческие идолы и капища были разрушены.

В итоге император Траян приказал утопить Климента. С тех пор море постоянно отступало для того, чтобы верующие могли обрести его тело.

Что можно делать

День лучше провести в уединении, молитве или медитации. Нужно подумать о своем жизненном пути и поведении в обществе. Подумайте, делали ли вы достаточно добра или обижали людей? Если кто-то зол на вас, нужно извиниться перед этим человеком.

Можно заниматься работой, но не стоит переусердствовать. Делайте это так, как делаете обычно, сообщает Тема Воронеж.

Что нельзя делать

В этот день не стоит жаловаться на погоду. 8 декабря ежегодно ударяют сильные морозы. Считается, что тот, кто их вытерпит, всю зиму будет здоровым. Однако если вы не будете утепляться, мороз вас накажет.

Слишком активных действий сегодня предпринимать не стоит, поэтому запрещены путешествия, свадьбы и переезды. Некоторые вещи нужно пустить на влияние судьбы.

Нельзя 8 декабря завтракать для того, чтобы оставаться здоровым. Впервые садиться за стол нужно только к обеду. С утра нельзя занимать деньги, иначе вы будете нищим весь год.