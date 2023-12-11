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Народные приметы на 12 декабря 2023 года: что нельзя и что нужно делать

11 декабря 2023Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нужно погадать на кожуре от яблок, но нельзя повышать голос?

Народные приметы на 12 декабря 2023 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: burobiz.ru

Праздник 12 декабря называется Парамонов день, в честь святого Парамона, которого почитают православные. Он погиб за свою веру вместе еще с 370 мучениками.

История праздника

Святой мученик Парамон известен тем, что пострадал за свою веру в 250 году при правлении императора Декии. Во времена гонений на христиан святого поймали и заточили в темницу, вместе с ним были еще 370 человек. Их заставляли отречься от Христа и преклониться языческим идолам, подвергали телесным наказаниям.

Одним из тех, кто обличил жестокого правителя, был Парамон. Он заявил, что верит в Иисуса и никогда не отречется от своей веры в него. За эти слова Парамон и еще 370 мучеников были лишены жизни.

Что можно делать

12 декабря нужно было на весь день нагрузить себя делами и исправно трудиться. Люди верили, что на ленивых людей зима насылает простуду и болезни. Поэтому даже вечером после захода солнца наши предки старались заниматься чем-то полезным, например, домашними делами.

В ночь на 13 декабря девушки гадали на суженого. Делали это различными способами. Например, чистили яблоко так, чтобы кожура образовывала единый круг и подкидывали на пол. Буква, на которую похожа кожура – первая буква имени будущего мужа.

В этот день можно забить гвоздь внизу дома с западной стороны. Считалось, что этот оберег поможет от порчи. Если вы живете в квартире, можно забить гвоздь под дверью, пишет Днепр Час.

Что нельзя делать

В Парамонов день ни в коем случае нельзя заниматься негативными магическими ритуалами, которые могли бы нанести вред человеку или животному. Даже в том случае, если вы хотели проучить обидчика. Оставьте свершение этого дела на другой день.

12 декабря запрещено ссориться и повышать голос. Будьте аккуратны с деньгами, так как существует риск быть обманутым.

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