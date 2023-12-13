Народные приметы на 14 декабря 2023 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя есть за чтением и оставлять книгу открытой?

14 декабря православные чтят память пророка Наума, поэтому в народе праздник называется Наумов день. Эту дату было принято посвящать учебе.

История праздника

Святой пророк Наум родился в Галилеи (север современной территории Израиля). Он был проповедником, а также написал книгу, которая известна под его именем. В ней он предсказал падение Ассирии, а также обличил жадность, жестокость и другие пороки людей. Обстоятельства жизни Наума неизвестны. Он умер в 44 года и был похоронен на родине.

Что можно делать

Наум считается покровителем учащихся, поэтому 14 декабря было принято отдавать детей обучаться. Школ раньше не было, поэтому преподаватели сами приходили в дома. После урока их было принято угощать и дарить подарки. В этот день поблагодарите своих учителей за труд, чтобы вам сопутствовала удача. Можно подарить каравай или полотенце.

Начало учебного года происходило именно зимой, так как у простых крестьян в этот период было меньше всего работ. Чтобы дети не сидели без дела, их отдавали обучаться грамоте.

Рано утром раньше шли на службу, где молились пророку. У него просили старания и смирения для ребенка. Все начинания лучше совершать в Наумов день. Считалось, что пророк поможет с тем, чтобы дело развивалось успешно, пишет Novogodnij.

Что нельзя делать

Так как Наумов день был связан с обучением, то и запреты касались ума. Нельзя было оставлять открытыми книги, иначе все прочитанное улетучится из головы. Также запрещено было оставлять учебники на столах, это считалось плохой приметой.

Детям категорически было запрещено есть во время уроков. Нельзя употреблять пищу за письменным столом или за работой, иначе можно было "заесть" мозги. В таком случае ученик больше не сможет узнать ничего нового.