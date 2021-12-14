Народные приметы на 15 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно шить и не употреблять бранные слова?

15 декабря верующие вспоминают пророка Аввакума. Он был одним из 12 пророков и сделал предсказания о приходи Мессии и пленении Иерусалима. В этот день нужно бороться с нечистой силой.

История праздника

О жизни Аввакума известно совсем мало. Он был родом из колена Симеонова и проповедовал в Иерусалиме. Уже во взрослом возрасте он издал книгу с пророчествами, где говорил о разрушении Иерусалимского храма, приходе Мессии и Вавилонском пленении.

Во время войны с вавилонянами он был в Аравии. Когда он нес еду жнецам, с ним произошло чудо. Ему явился Ангел и перенес его в темницу к пророку Даниилу. Аввакум накормил его и спас ему жизнь. Аввакум умер в преклонном возрасте, его мощи покоятся в Израиле.

Что можно делать

Наши предки верили, что зимой часто на землю вылезает нечисть. Поэтому 15 декабря было принято изгонять бесов и злых духов из своего жилища. Делали это с помощью обрядов и подготовки оберегов.

Также считалось, что 15 декабря можно было избавиться от бессонницы с помощью трав. Лучше всего для этого подойдет шалфей, ромашка и эвкалипт. Заварите траву в кипятке и пейте на ночь.

Женщинам в этот день можно шить, вышивать и вязать. Считалось, что такой труд помогает в поиске мужа и увеличивает вероятность свадьбы в следующем году, пишет Altapress.

Что нельзя делать

Из-за активности злых духов запрещено отправлять в путешествие и дальние поездки. Нельзя поднимать незнакомые вещи на улице и приносить их в дом – они привлекут несчастье или могут быть испорчены.

Также нельзя употреблять бранные слова и кричать. Это может привлечь бесов и злых духов, а также способствует застою негативной энергетики в доме.