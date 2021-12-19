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Поменяйте занавески 20 декабря, чтобы впустить в дом богатство

19 декабря 2021Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нельзя стирать, но нужно шить и вязать?

Народные приметы на 20 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: designinsider.ru

20 декабря православные верующие чтят память святого Амвросия Медиоланского. В этот день традиционно было принято проводить в смирении, так как до Рождества не ожидалось никаких праздников.

История праздника

Амвросий родился в богатой и знатной семье, которая приняла христианство. В юности он работал адвокатом, а потом стал советником префекта в Италии. Он пользовался уважением в городе Медиолане (ныне Милан), поэтому его предложили назначить епископом, хоть он сам этого не хотел.

После избрания епископом он отдал все свое богатство церкви, а потом начал вести смиренный и строгий образ жизни. Он боролся с язычеством и арианством, достиг в этом успеха. Благодаря уважению императоров ему удалось добиться искоренения язычества.

В последние годы жизни он занимался литературным творчеством. Источники говорят, что Амвросий пользовался всенародной любовью. Под его руководством было построено несколько храмов и монастырей. Также известно о том, что он мог творить чудеса. Например, однажды он воскресил умершего мальчика.

Что нужно делать

В день Амвросия большое внимание уделялось женской работе. Девушкам полагалось шить красивую одежду для того, чтобы их позднее взяли замуж. Считалось, что чем сложнее наряд, который она сошьет, тем больше вероятность того, что ее поведут под венец в следующем году.

Замужним женщинам нужно убрать в доме 20 декабря, а также поменять занавески. Считается, что это поможет привлечь достаток в дом, сообщает Пятый канал.

Что нельзя делать

Женщинам нельзя выполнять тяжелую работу, а также стирать. Запрещено мыть голову и расчесываться. Если не соблюдать запрет на эти действия, то могут начаться проблемы со здоровьем.

20 декабря нельзя носить яркую одежду. Считается, что из-за нее на вас может обратить внимание нечисть. Также в этот день нельзя покупать ничего нового. Купленное будет быстро ломаться и не принесет никакой радости.

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