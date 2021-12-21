Народные приметы на 22 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нельзя убирать и есть много жирной пищи?

22 декабря отмечается народный праздник день Анны Зимней. Назван он в честь святой, которую почитают в этот день православные христиане, Анны. Она была женой Иоакима и стала матерью для пресвятой Богородицы.

История праздника

Согласно преданию, Иоаким и Анна были благочестивой семьей, но не могли иметь детей вплоть до преклонного возраста. В то время это считалось позором, поэтому супругам приходилось выносить насмешки и презрение.

В один из праздников священник не принял дары от Иоакима для преподнесения их Богу, так как решил, что бездетный мужчина не имеет право этого делать. Тогда Иоаким решил поселиться в пустыне. Его супруга Анна, узнав об этом, в молитве и посте начала просить Бога о ребенке. Она пообещала посвятить его вере. Тогда к ним пришел Ангел, который сказал, что у них будет дочь Мария, которая благословит весь человеческий род.

Что можно делать

22 декабря принято молиться святой Анне. Особенно часто это делают женщины. Они молятся святой о том, чтобы она помогла им зачать ребенка, а беременные молятся о благополучных родах. Женщины, которые уже родили детей, просят Анну о здоровье для себя и своих близких.

Беременным также стоит беречь ребенка в утробе. Было принято соблюдать пост, никуда не выходить из дома, не нервничать и избегать каких-либо потрясений.

В этот день рекомендуется избавляться от старого. И дело касается не только ненужных и сломанных вещей. Необходимо завершить нерешенные дела и начать строить планы на будущее.

Что нельзя делать

Так как день святой Анны считается преимущественно женским днем, то запреты также касаются беременных девушек. Им нельзя разжигать огонь, брать спички и зажигалки. Также запрещается есть жирные продукты, иначе ребенок родится слишком крупным. Нельзя беременным шить, вязать и вышивать – нитки могут запутать пуповину, сообщает телеканал Россия.

22 декабря никому нельзя стирать и убирать. Иначе весь следующих год вы проведете в домашних хлопотах, которые не сможете завершить.

Девушкам и мужчинам с длинными волосами с самого утра нужно собрать волосы и не распускать их до следующего дня. Если это не сделать, в них может забраться нечисть и унести с собой счастье.