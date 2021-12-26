Народные приметы на 27 декабря 2021 года: что нельзя и что можно делать

Почему в этот день стоит убирать дом и соблюдать строгий пост?

27 декабря в народе отмечают праздник Филимонов день. В православном календаре он значится как день памяти мучеников Фили¬мона, Апол¬ло¬ния, Ари¬ана и Фе¬о¬тиха. Люди верили, что в этот день начиналась борьба добра и зла.

История праздника

Филимон пострадал за свою веру при императоре Диоклитиане. Они жили в городе Атиное в Египте. Первыми пострадали мученики Филимон и Аполлоний. Первый переоделся в языческую одежду и хотел принести жертву богам, как вдруг объявил себя христианином. За это его и Аполлония подвергли истязаниям. Их мучителем был Ариан, который исцелил себе глаз прахом с могилы Филимона. Он раскаялся, обратился в христианскую веру и повел за собой и других телохранителей. Вместе со старшим телохранителем Феотихом они крестились, а потом добровольно пошли на мучения.

Что можно делать

Наши предки верили, что чем теплее будет в этот день в доме, тем удачнее будет следующий год. Печь топили очень сильно, для этого использовали осиновые дрова. Считалось, что это дерево отпугивает нечисть от дома.

В этот период световой день все еще слишком мал, поэтому наши предки были уверены в том, что идет борьба света и тьмы. Однако, согласно приметам, в этот день людям мешают не такие уж грозные и злые духи: кикиморы, ехидны, нетопори и другие. Они способны лишь напугать жильцов дома, но никогда не придут к людям, у которых в доме царит покой и чистота, поэтому нужно обязательно убрать в доме.

27 декабря часто умывались из-за того, что нечисть боится воды. Перед выходом из дома нужно окропить себя водой, чтобы отпугнуть злых духов, передает Местное время.

Что нельзя делать

Считалось, что если человек выйдет 27 декабря из дома неумытым, то его может поразить молния. Неумытым нельзя было садиться на лошадь – она обязательно сбросит с себя человека.

Стоит помнить, что 27 декабря продолжается Рождественский пост. В этот день запрещено употреблять мясо, рыбу, молочные продукты и алкоголь. Стоит отказаться от предпраздничных посиделок.