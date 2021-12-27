Народные приметы на 28 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нельзя жаловаться на погоду и работать?

Православные христиане 28 декабря чтут память Трифона Печенгского. В этот день стоит провести специальный обряд для привлечения солнца.

История праздника

Трифон родился в городе Торжок в семье священника. Он славился своей силой и крепким здоровьем, но направил свои навыки не в то русло. Сначала он служил местному боярину, потом ушел на службу, а по возвращении основал шайку разбойников. В порыве гнева он однажды лишил жизни свою возлюбленную.

В раскаянии Трифон ушел в уединение на реку Печенгу, где пробыл пять лет, а потом встретился с Феодоритом Кольским. Вместе с ним они начали проповедовать и обращать местных язычников в христианство. Позднее они построили монастырь во имя Святой Троицы, Трифон был пострижен в монахи, но не мог стать священником, из-за преступлений, совершенных ранее.

На протяжении нескольких лет Трифон занимался обустройством монастыря и был наставником для братии. Он скончался в возрасте 88 лет. В православии его почитают как «просветителя лопарей». Ему молятся моряки, если чувствуют опасность.

Что можно делать

Наши предки верили, что в это время нечисть начинает отступать, ведь ее активность приходится на темное время суток. Световой день продолжает становиться длиннее, поэтому было принято проводить обряд для привлечения солнца. Нужно выйти на улицу с первыми лучами солнца и положить на дорогу горящие угли. Так можно отогнать от себя нечисть и привлечь свет.

28 декабря нужно подать милостыню. Не обязательно отдавать деньги. Можно принести нуждающимся еду или одежду. Если сделаете это, то в вашем доме обязательно будут счастье и достаток.

Что нельзя делать

Запрещено злиться на других людей, сквернословить и кричать. Иначе можно разгневать святого Трифона.

Традиционно в этот день сохраняется холодная погода, но жаловаться на нее нельзя, иначе можно потерять свое здоровье.