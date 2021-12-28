Народные приметы на 29 декабря 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно готовить, но нельзя убирать?

В народе 29 декабря называется Агеевым днем. В эту дату православные христиане чтут память святого Аггея, который считается последним пророком Ветхого Завета. Его предсказания занесены в книгу «Двенадцать малых пророков».

История праздника

О личности пророка известно мало, его редко упоминают в различных книгах, в том числе христианских. Он начал пророчествовать, когда пришел из Вавилона в Иудею, тогда он предсказал возвращение своего народа их плена. Скончался он там же. Известно, что при жизни он был борцом за чистоту души и праведность.

Когда реконструкция Иерусалимского храма была прервана, он призвал возобновить ее. Он был уверен, что причиной несчастий стало отсутствие веры в сердцах людей, и призвал их молиться.

Что можно делать

Так как Аггей известен своей борьбой за чистоту души, наши предки верили, что он помогает освободиться от зла и тяжелого груза на сердце. 29 декабря для того, чтобы помочь своему разуму стать чище и светлее, люди открывали окна и двери, впускали морозный воздух и давали себе подышать.

29 декабря уже начиналась подготовка к Новому году. На Руси уже варили холодец, леденцы и другие сладкие лакомства. Поэтому вечер 29 числа принято провести за готовкой в кругу семьи.

Что нельзя делать

29 числа нельзя выходить из дома надолго, а также разговаривать с людьми через порог. Считается, что это может спровоцировать ссоры и другие неприятности, которые повлекут за собой последствия, сообщает Пятый канал.

В этот день также нельзя проводить генеральную уборку и чистить обувь. Если вы собираетесь подготовить квартиру к празднику, то лучше это делать заранее.