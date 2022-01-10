Народные приметы на 10 января 2021 года: что нельзя и что нужно делать

10 января в народе называют Домочадцев день из-за того, что нельзя проводить его в одиночестве. Православная церковь чтит память 20 000 мучеников, которые погибли за свою веру в Никомидии.

10 января в народе называют Домочадцев день из-за того, что нельзя проводить его в одиночестве. Православная церковь чтит память 20 000 мучеников, которые погибли за свою веру в Никомидии.

История праздника

История началась с языческой жрицы Домны, которая прочитала христианские учения и заинтересовалась чужой верой. Она обратилась к епископу и приняла Крещение. Когда при царе узнали о том, что Домна исповедует христианство, ее заточили в темницу, но выжить ей помогли ангелы. Тогда она притворилась безумной и ее изгнали. Она пришла в девичий монастырь, ее остригли и переодели в мужскую одежду, а потом отпустили.

Император, узнав о предательстве жрицы, велел разыскать Домну. Его воины оскверняли и разрушали церкви и монастыри. В праздник Рождества 302 года он послал в христианский храм в Никомидии глашатая, который предложил 20 000 христианам отречься от веры, иначе храм угрожали сжечь. Никто не согласился, все они причастились и погибли в огне.

Однако гонения на христиан продолжились. Император продолжал уничтожать людей, исповедовавших Христианство. В это время Домна жила в пещере и питалась растениями. Когда она вернулась в город, она долго горевала по погибшим, а потом смогла похоронить их тела. Когда император узнал о том, что неизвестный юноша исповедует христианство, он приказал расправиться и с ним, но так и не узнал в нем бывшую жрицу.

Что можно делать

Праздник называли также Рождественский мясоед, так как на 10 января приходился первый день поста, когда можно было есть мясо. Нужно поставить на стол много подобных блюд. Считалось, что чем их будет больше, тем выше будет достаток у семьи в следующем году. При этом обедать вся семья должна была только вместе, можно справлять свадьбы.

В этот день нужно все делать вместе. Собираться за столом, делать работу по дому. Он был создан для того, чтобы напомнить людям, что сильнее и дороже семьи у них никого нет, передает Пятый канал.

Что нельзя делать

Ни в коем случае нельзя справлять этот день в одиночестве. Если у вас нет семьи или она далеко, то нужно встретиться с близкими друзьями. Иначе весь следующий год вы будете несчастным и одиноким.

Женщинам запрещено делать что-то из теста и заниматься выпеканием. Если нарушить этот запрет, то можно сильно поругаться с кем-то из близких людей.

10 января нельзя занимать деньги. Иначе из долгов можно будет не выбраться до начала следующего года.