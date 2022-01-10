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Помолитесь о своих детях 11 января, чтобы их будущее было светлым

10 января 2022Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нельзя открывать дверь незнакомцам и ругаться?

Народные приметы на 11 января 2021 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: syl.ru

11 января в народе называли «Страшным днем» из-за того, что в эту дату православные христиане чтят память 14 тысяч младенцев, убитых библейским царем Иродом. В этот день нельзя выпускать на улицу своих детей.

История праздника

14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме царем Иродом, стали первыми мучениками во имя Христа. Известно, что волхвы увидели звезду в небе, которая ознаменовала им рождение Мессии, они пошли в Вифлеем к младенцу. Они должны были вернуться в Иерусалим к царю Ироду, но не сделали этого. Они получили откровение о том, что должны поступить по-другому. Тогда царь разгневался из-за того, что его оскорбили, кроме того, он не смог найти нужного младенца. Тогда он приказал убить в Вифлееме всех младенцев мужского пола двух лет и младше.

Ирод был уверен, что с помощью этого способа сможет уничтожить Богомладенца, которого считал своим соперником. Так он истребил 14 тысяч невинных детей, но нужного не нашел. Позднее Ирода покарал гнев Божий.

Что можно делать

Наши предки шли в этот день в церковь, чтобы помолиться за души детей-мучеников. В этот день нужно тщательно оберегать детей. Каждая семья проводила свои ритуалы: кто-то молился, кто-то заботился о ребенке, а кто-то изготавливал обереги.

Считается, что этот день нужно посвятить своим родным и близким. Также он подойдет для начала чего-то нового.

11 января продолжались святочные гадания, но ими занималась только бесстрашная молодежь по вечерам. Православная церковь не рекомендует продолжать эту традицию.

Что нельзя делать

В эту дату ни в коем случае нельзя выпускать маленьких детей на улицу в одиночку. Если вы вышли из дома с ребенком, то нельзя спускать с него глаз и нельзя отпускать его одного. Взрослым лучше не выходить из дома после захода солнца. Считалось, что в это время буйствует нечисть, пишет Сова.

Если к вам домой постучали или позвонили в дверь, то нельзя открывать, если вы не получили ответ на вопрос «Кто там?». Считается, что даже за обычным человеком может скрываться темная сила. Нельзя пускать в дом неприятных вам людей, оставьте их за порогом.

Запрещено ругаться и браниться 11 января, иначе кто-то из вашей семьи может тяжело заболеть. Нельзя причитать на судьбу, иначе вас коснутся еще большие проблемы, чем те, с которыми вы не можете справиться.

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