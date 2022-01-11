Народные приметы на 12 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Сегодня можно гадать на погоду и узнать, навели ли на нас порчу.

12 января в православии чтут память святой мученицы Анисье Солунской, в народе его называют днем Анисьи-желудочницы. В этот день принято варить свиные желудки, а также можно узнать, есть ли на вас порча.

История праздника

Анисья Солунская родилась в греческом городе Салоники в христианской семье. Ее родители с детства приучили девочку к традициям и милосердию. После смерти родителей она раздала все свое имущество, полученное в наследство, бедным и обездоленным. Сама она проводила свою жизнь в молитвах и посте.

Анисья погибла от рук римского воина. Она шла в церковь и встретила мужчину, который пытался уговорить ее пойти на языческий праздник. Анисья отказала, а воин попытался сорвать с ее головы покрывало. Тогда она плюнула ему в лицо и упомянула имя Христа. Оскорбленный воин, узнав, что девушка еще и христианка, убил ее.

Тело Анисьи нашли другие христиане и подобающе похоронили. Позднее над ее могилой построили молитвенный дом, а теперь ее мощи находятся в базилике Святого Дмитрия в греческом городе Салоники.

Что можно делать

В день Анисьи обязательно нужно было есть свинину. Считается, что это мясо символизирует безбедную и долгую жизнь, поэтому чем больше съедалось свинины, тем удачнее будет следующий год. Так как в этот день резали свиней, то варили и субпродукты, в том числе и желудки, за что Анисью и прозвали желудочницей. На вареных внутренних органах гадали на погоду. Например, если желудок свиньи оказался пустым, то холода будут длиться еще долго. По вечерам ходили к родственникам или друзьям, устраивались большие застолья, пишет Altapress.

Анисье молились больные люди, имеющие проблемы с желудком. Считалось, что святая поможет выздороветь и избавиться от хвори.

12 января можно узнать, навели ли на вас порчу. Если у порога вашей двери окажется платок или кусочек ткани, то значит у порога была ведьма, которая сделала негативный ритуал. Вещь нужно поднять в перчатках или обернув руку тканью, а потом выбросить в проточную воду вместе с тем, чем вы ее трогали.

Что нельзя делать

Так как наши предки верили, что в это время на улицах еще буйствует нечистая сила, то в дом не пускали чужих и малознакомых людей, от них нельзя было принимать подарки. Если вы нашли какую-то вещь на перекрестке, то ее ни в коем случае нельзя подбирать, даже в том случае, если это – деньги.

12 января запрещено заниматься шитьем, вышиванием и тяжелым физическим трудом, считается, что это принесет беду. Также нельзя употреблять много соли – это грозит проблемами со здоровьем.