Народные приметы на 13 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Сегодня полезно накрыть на стол, а также гадать.

В ночь с 13 на 14 января отмечается старый Новый год. Он появился в результате смены летоисчисления. В этот день нужно осуществить все то, что не получилось сделать первого января.

История праздника

Традиция старого Нового года появилась в результате смены юлианского календаря на григорианский. Их расхождение составляет 13 дней. По старому юлианскому календарю Россия жила до 1918 года, поэтому праздник прижился и на территории современной России. Юлианский календарь был назван в честь Юлия Цезаря и был простым и удобным, а григорианский, названный в честь папы римского Григория XIII, считается более точным.

При этом православная церковь не приняла новый григорианский календарь, поэтому многие верующие до сих пор отмечают Новый год не 31 января, а живут по юлианскому календарю и празднуют в ночь с 13 на 14 января.

Что можно делать

Новогодний праздник на Руси всегда сопровождался гуляньями, колядками и, конечно же, богатым столом. Среди традиционных блюд можно отметить жареного поросенка и кутью с маслом и салом или молоком.

Ночь с 13 на 14 число считается самой правильной для гаданий, так как в этот день точно можно будет узнать свою судьбу. Девушки гадали на женихов, а также можно было увидеть своего будущего мужа во сне, все, что вы увидите в эту ночь, можно считать вещим сном. Поэтому старайтесь тщательно запоминать все, что вы увидите.

Современные люди предпочитают праздновать старый Новый год точно так же, как и 31 декабря. В этот день нужно осуществить все то, что вы не сделали первого января, так как считается, что другой возможности для этого у вас не будет. Можно загадать желание, отправить поздравления, подарить подарки и составить список планов на предстоящий год, пишут Новости vtomske.

Что нельзя делать

В старый Новый год запрещено считать мелкие деньги. Считалось, что если вы это сделаете, то у вас будут проблемы с финансами, а также постоянный слезы и печали. Также нельзя было давать и брать в долг. Это также сулило неприятности в плане денег.

14 января нельзя первой пускать в дом девушку. Если она первая переступит порог дома, то считалось, что это принесет беду в семью. В ночь на 14 число женщинам также нельзя смотреть на себя в зеркало. Так они могут израсходовать свою красоту.

За праздничный стол нельзя садиться в темной одежде, выбирайте что-то из ярких цветов. Также воздержитесь от тостов с частицей «не», иначе ваши пожелания не сбудутся.