Народные приметы на 16 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно ставить на стол творог и меньше гордиться?

Православные христиане 16 января чтут память пророка Малахии и святого мученика Гордия. Считалось, что этот день Святок опасен бурной активностью нечистых сил.

История праздника

Пророк Малахий жил во времена возвращения иудеев из вавилонского плена и был последним из ветхозаветных пророков. Он был необычайно добр и благочестив, за что люди и назвали его Малахией – ангелом. Он написал пророческую книгу, в которой обличал иудеев, а также предсказывал пришествие Иисуса Христа и Предтечи и последний суд.

Святой мученик Гордий был родом из Кесарии, родился в христианской семье. Будучи мужчиной, он поступил на военную службу и отличался успехами. Когда начались гонения на христиан, он оставил службу и ушел в пустыню, чтобы подготовить себя к проповеди. Когда он вернулся в мир, он выступил в защиту христиан, за что его схватили и подвергли мученической смерти

Что можно делать

Пророку Малахии и мученику Гордию христиане молятся для того, чтобы они дали им больше здоровья. В этот день необходимо употреблять сыры. Считается, что блюда с этим продуктом помогут привлечь в дом достаток. Для того, чтобы весь следующий год вас преследовало счастье, на стол нужно ставить творог и блюда, приготовленные из него.

16 января считается наиболее удачным днем для снятия сглаза и порчи. Людей, которые страдали припадками и психическими отклонениями, водили на изгнание бесов. Считается, что этот день идеально подходит для этого ритуала. Для того, чтобы отогнать нечисть от дома, в этот день нужно жечь свечи.

Что нельзя делать

16 января запрещено ссориться и скандалить, грехом считается заносчивость и гордыня, поэтому не демонстрируйте никому свои негативные эмоции. Нельзя также хвалиться и хвастаться перед кем-то, иначе лишитесь всего, чем вы гордитесь. Запрещено надевать новые вещи, потому что они могут быстрее износиться из зависти к окружающим, передает Vesiskitim.

Запрещено проводить уборку в доме и выметать мусор за порог. Вместе с ним вы можете выбросить из своего дома счастье и благополучие.

В этот день не стоит выходить на улицу после захода солнца. Считается, что нечистая сила может перевоплотиться в кого-то из ваших знакомых и утащить вас с собой или доставить вам много неприятностей.