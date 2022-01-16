Народные приметы на 17 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно выгонять из дома злые силы и кормить уличных животных?

Этот праздник в народе называют днем Зосима-пчельника в честь мученика Зосимы. Предания гласят, что он умел разговаривать с животными и с давних пор его считают покровителем медоносных насекомых. В этот день нужно громко разговаривать и зажигать свечи, чтобы спастись от нечистой силы.

История праздника

Зосима жил в Киликии, расположенной в Юго-Восточной Азии, при правлении императора Дометиана. Однажды правитель шел по лесу во время охоты и увидел Зосиму, который сидел и разговаривал с дикими животными. Звери разбежались, когда увидели охотников, а Зосиму схватили и начали выпытывать, кто он и почему живет среди пустыни. На что старец ответил, что исповедует христианство и не может жить в одном городе с язычниками, а со зверьми он разговаривает благодаря христианству.

Зосиму начали пытать для того, чтобы он отказался от христианства. Ему сказали призвать животных для того, чтобы язычники уверовали в Бога. Тогда на место пыток прибежал огромный лев и попытался спасти Зосиму. Правитель попросил старца укротить животное и приказал прекратить пытки, но было уже поздно – он отдал свою душу Богу.

Что можно делать

В этот день люди продолжали отгонять от своего дома нечистую силу. Считалось, что сделать это можно с помощью громких разговоров и грохота, поэтому нужно взять пустую кастрюлю и половник и походить так по всему жилищу. Также нужно жечь свечи, чтобы в доме было много света.

В этот день продолжаются святочные гадания. 17 января девушки могут выйти на улицу ночью и рассмотреть звездное небо. Если Большую Медведицу они обнаруживали справа от себя, то гадания на суженого сбудутся в этом году. Если слева, значит в ближайший год свадьбы не видать.

17 января нужно с особой добротой относиться к животным. Покормите уличного кота или пса, а также не забывайте о своих домашних питомцах, пишет Пятый канал.

Что нельзя делать

Категорически запрещено обижать любых животных и насекомых, иначе можно навлечь на себя гнев святого. Это может обернуться тяжелым заболеванием для согрешившего человека.

Не стоит забывать о том, что нечистая сила продолжает действовать до Крещения. Поэтому в этот день воздержитесь от бранных слов и ругани, чтобы не обращать на себя лишнее внимание злых духов.