Народные приметы на 18 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня полезно ставить на стол кутью и гадать на суженого?

19 января отмечается большой христианский праздник – Крещение. Православные традиционно к нему тщательно готовятся в день перед праздником. В этот день стоит соблюдать пост до первой звезды.

История праздника

Сочельник считается не менее важным днем, чем само Крещение. В этот день вспоминается то, как Иисус принял крещение Иоанном Предтечей в реке Иордан. В переводе с греческого слово «крещаю» переводится как «погружаю в воду».

Сочельник называется так из-за традиции делать в этот день сочиво. Также день перед большим церковным торжеством могут называть «Навечерие». В народе праздник называли «Голодная кутья» или «Голодный святой вечер», а также «Свечки», так как после вечерни раньше ставили свечки с лентами к святой воде.

Что можно делать

Как и перед Рождеством, христиане соблюдали пост с самого начала Крещенского Сочельника. Не употреблять пищу нужно было до первой звезды, а за стол садились только после того, как на него поставят кутью.

В первой половине дня Сочельника можно сходить в церковь и освятить воду. Наши предки верили, что в ночь на Крещение святая вода обладает целебными свойствами, поэтому в ночь на Крещение люди выходили на улицу и умывались снегом.

Не забывали в этот день и о нечистой силе, которая всегда норовила испортить праздник. Люди верили, что в этот день хорошо делать заговоры против порчи, а над дверьми рисовали кресты для того, чтобы темные силы не проникали в дом, пишут Аргументы и факты.

Что нельзя делать

До захода солнца нельзя употреблять пищу, так как верующие соблюдают однодневный пост. Трапезу начинают после богослужения, первым блюдом должна быть кутья.

Категорически запрещено ссориться, сквернословить и обманывать. Сочельник Крещения – светлый праздник, когда душа человека должна быть наполнена светом. Негативные события могут повлиять не только на самого человека, но и на других. Наши предки верили, что если человек со святой водой в руке начнет злиться, то она потеряет свои полезные свойства.

Этот день принято проводить в молитве и очищении души. Направьте свою энергию на созерцание, поэтому лучше отложить тяжелый умственный труд. Также запрещена работа по дому и работа с тканями: шитье, глажка, стирка, вязание.