Народные приметы на 19 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день необходимо проветривать дом и держать пост?

Крещение отмечается 19 января и считается для христиан таким же важных праздником, как и Рождество. В этот день православные вспоминают, как Иисус получил благословение от руки Иоанна Предтечи, тогда народ понял, что он – сын Божий. Считается, что вода в ночь на Крещение становится святой и целебной. Поэтому одна из главных традиций праздника – купание в проруби.

История праздника

Иоанн был проповедником и долгое время жил в пустыне в одиночестве, питаясь медом и саранчой. Многие люди приходили к нему, чтобы исповедоваться и принять христианство. Благодаря этому он стал известен как Иоанн Креститель.

Однажды он крестил людей в реке Иордан, и к нему подошел Иисус. Иоанн много лет проповедовал о появлении Мессии, поэтому узнал в человеке Христа и был уверен, что ему не нужно исповедоваться и креститься, так как у него нет грехов. Тогда Иисус ответил, что примет крещение от Иоанна.

Как только Иисус крестился, к нему прилетел голубь, а с неба раздался голос: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!». Тогда-то люди и поняли, что Иисус на самом деле сын Божий. После крещения Иисус отправился в пустыню на 40 дней, и провел их в молитве и посте для того, чтобы подготовиться к своей миссии.

Что можно делать

Одной из главных традиций до сих пор остается купание в проруби, но, если вы боитесь заболеть, не обязательно подвергать себя риску. Наши предки брали снег с улицы, топили его и мылись им. При этом до Революции такой традиции не было, а церковь ее осуждала. Перед крещенским купанием нужно соблюдать дни покаяния и поста, только тогда омовение принесет духовные плоды.

Также в Крещение принято набирать освященную воду, а потом хранить ее или использовать в собственных нуждах: освящать жилище или лечить болезни.

Несмотря на крещенские морозы, в этот праздник было принято открывать все окна и двери для того, чтобы из жилища ушло все плохое, а хорошее пришло. Также в этот день хорошо делать предложение руки и сердца пишет ЯСИА.

Что нельзя делать

В праздник не рекомендуется работать, а также заниматься уборкой и другими мирскими делами. Нельзя выбрасывать еду со стола, лучше отдать ее животным или нищим и нуждающимся.

Особый запрет в Крещение действует на стирку. Вся проточная вода в этот день становится святой и обладает целебными свойствами. Тратить ее на стирку и мытье посуды считается грехом.

Как и в другие праздники, нельзя ругаться и сквернословить. Также в Крещение лучше воздержаться от слез, иначе будете рыдать весь год.