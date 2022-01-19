Народные приметы на 20 января: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно пить бражку и работать?

20 декабря верующие почитают Иоанна Крестителя. Это он стал тем, кто крестил Иисуса в реке Иордан, и тогда всем присутствующим открылось откровение о том, что Иисус – божий сын. В этот день было принято запивать зло бражкой.

История праздника

Иоанн Креститель родился в семье священника на юге Иерусалима. Он избежал смерти среди младенцев в Вифлееме и вырос в пустыне. Он готовил себя к служению богу, поэтому все время проводил в посте и молитве. До тридцати лет он жил в пустыне, пока его не призвали к проповеди.

Пророк Иоанн позвал всех желающих очиститься к реке Иордан, а также предсказал появление Мессии. Люди приходили к нему исповедаться и очиститься. Вместе с ними пришел и Иисус. Согласно преданию, после того как Иоанн окрестил его, с неба вылетел белый голубь, а всем присутствующим было сказано о том, что перед ними стоит сын божий.

Царь Ирод посадил Иоанна в темницу, а на свой день рождения устроил пир. Дочь нечестивой Иродиады, Саломия, угодила царю своим танцем и тот заявил, что даст ей все, чего она пожелает. Тогда Саломия попросила голову Иоанна Крестителя. Ироду пришлось выполнить свое обещание, так Креститель встретил свою смерть.

Что можно делать

20 января также называли днем Ивана-бражника. Он приходился на период с Рождества до Масленицы, когда на Руси было принято засылать сватов. В этот день можно было запить зло, происходящее в жизни, бражкой, чем пользовались девушки, которых выдавали замуж против их воли. Считалась, что если запить горе, то в будущем слез будет меньше.

Считается, что 20 января хорошо крестить детей. В таком случае их будет защищать сам Иоанн Креститель. Можно приобрести нательный крестик, ваш ангел-хранитель будет этому рад.

День нужно начинать с глотка крещенской воды. Этот ритуал поможет сохранить здоровье и красоту. Людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, лучше выпивать святую воду перед каждым приемом пищи.

Что нельзя делать

Несмотря на то, что в этот день принято запивать зло бражкой, не стоит с этим переусердствовать. Существовала поговорка: «запразднуешь каждый день – будешь голым», что указывало на умеренность употребления алкоголя. Если превысить меру, то в ваш дом придет бедность, несчастье и горе, пишет Пятый канал.

20 января нельзя бездельничать. Тем, у кого нет работы, стоит найти занятие, например уборка или другая работа по дому. Считается, что тот, кто в этот день ленится, весь год проведет в нищете.

В этот день нельзя умываться, иначе вы смоете с себя защиту от сглаза, порчи и лжи. Также запрещено принимать подарки от малознакомых или неприятных вам людей – заберете на себя их болезни и проблемы.