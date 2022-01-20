Народные приметы на 21 января 2022 года: что нельзя и что можно делать

Почему сегодня нужно запить свое горе и рассказывать выдуманные истории?

У этого дня есть множество разных названий: Емелин день, Емельян, Емельян Зимний, Емельян Кумишный. Если в народе принято в эту дату рассказывать небылицы, то православные христиане чтут память епископа Емилиана Кизического.

История праздника

О жизни Емилиана до того, как он стал епископом, неизвестно ничего, но он твердо отстаивал свою веру перед язычниками. Он жил во времена императора-иконоборца Льва Армянина. Тот вызвал Емелиана и других епископов к себе во дворец, где предложил отказаться от почитания святых икон. Емелиан выступил первым и заявил, что все проблемы иконопочитания решаются в церкви представителями духовенства, а не царями. Тогда епископа отправили в ссылку, где он скончался.

Что можно делать

20 января отмечался праздник Ивана-бражника, в который свое горе запивали несчастные девицы. 21 же числа настает очередь молодых людей, которые недовольны своей будущей спутницей жизни. Считалось, что если мужчина «зальет» свое горе в этот день, то в будущей жизни сможет полюбить избранницу.

В этот день принято звать гостей и угощать кума с кумой. Они, в свою очередь, должны принести подарки: мыло и полотенце для ребенка. В следующий раз при купании ребенка нужно будет мыть этим мылом и вытирать этим полотенцем, чтобы он вырос крепким и здоровым.

Вечером принято собираться в доме и рассказывать выдуманные истории и всячески развлекаться.

Что нельзя делать

Всем известны сказки про Емелю-лежебоку, поэтому в этот день было запрещено работать. Нужно потратить 21 января на веселье и хождение по гостям, пишет Altapress.

В этот день нужно освободить дом от мусора и посуды. Считается, что, выкинув все ненужное, вы оставляете место для счастья и удачи в вашем доме.